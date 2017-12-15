Травников остался без заместителя по вопросам безопасности

На посту вице-губернатора Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности
На посту вице-губернатора Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности

Врио заместителя губернатора Новосибирской области Юрий Прощалыкин уволился из правительства региона.


Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников распорядился освободить Юрия Прощалыкина от должности с 15 декабря. Чиновник покинул пост по собственному желанию, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства.


В должности вице-губернатора Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности, в частности охраны общественного порядка, мобилизации, соблюдения режима секретности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.


Юрий Прощалыкин родился в 1951 году в посёлке Михайловский Мошковского района. Больше 40 лет служил в органах внутренних дел. 14 июня 2010 года стал начальником ГУ МВД по СФО. Спустя четыре года, в мае 2014 года, президент Владимир Путин ликвидировал все окружные управления МВД, за исключением Северо-Кавказского, и уволил начальников этих управлений и их заместителей, в том числе и генерал-лейтенанта полиции Юрия Прощалыкина. В тот же год бывший полицейский пришёл работать в правительство Новосибирской области: тогдашний губернатор Владимир Городецкий взял его на должность своего заместителя.

Прочтений: 3660
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено