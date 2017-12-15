Травников остался без заместителя по вопросам безопасности

На посту вице-губернатора Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности

Врио заместителя губернатора Новосибирской области Юрий Прощалыкин уволился из правительства региона.







Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников распорядился освободить Юрия Прощалыкина от должности с 15 декабря. Чиновник покинул пост по собственному желанию, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства.







В должности вице-губернатора Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности, в частности охраны общественного порядка, мобилизации, соблюдения режима секретности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.







Юрий Прощалыкин родился в 1951 году в посёлке Михайловский Мошковского района. Больше 40 лет служил в органах внутренних дел. 14 июня 2010 года стал начальником ГУ МВД по СФО. Спустя четыре года, в мае 2014 года, президент Владимир Путин ликвидировал все окружные управления МВД, за исключением Северо-Кавказского, и уволил начальников этих управлений и их заместителей, в том числе и генерал-лейтенанта полиции Юрия Прощалыкина. В тот же год бывший полицейский пришёл работать в правительство Новосибирской области: тогдашний губернатор Владимир Городецкий взял его на должность своего заместителя.