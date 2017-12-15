Тридцать новосибирцев устроили протест против дорогого бензина в Первомайском сквере

Пикет прошёл у фонтана в Первомайском сквере

Днём 15 декабря в центре Новосибирска прошёл пикет против роста цен на бензин.





Акция протеста состоялась возле фонтана в Первомайском сквере, она началась в 16:00.





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пикет вышли около 30 человек. В руках у них были плакаты с надписями: «Нет росту цен на бензин», «Повышение цены на бензин — это рост всех цен и тарифов», также с собой у них были флаги партии и красный баннер с лозунгом: «Остановить рост цен на бензин».





«В 2018 году стоимость бензина и дизельного топлива вырастет как минимум дважды из-за повышения акцизов — с 1 января и с 1 июля. Повышение акцизов неизбежно вызовет новый виток роста цен на бензин — и далеко не на 1 рубль, а минимум на 3 рубля за год, и это по самым скромным оценкам экспертов», — говорится в листовке, которую участники акции раздавали прохожим.







Пикетчики заявили, что вслед за ростом цен на бензин поднимется и стоимость товаров в магазинах — 50–60% грузоперевозок приходится на автотранспорт.





Среди протестующих были в основном люди пенсионного возраста





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на акции было около 30 человек





О последнем подорожании бензина НГС.НОВОСТИ рассказывали 12 декабря.





Прошедший пикет, вероятно, станет последним протестным выступлением новосибирцев в уходящем году — накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к горожанам с просьбой не устраивать акции в центре города во время новогодних праздников.