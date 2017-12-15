Минтранс рассказал, когда из России в Египет опять начнут летать самолёты

Чартеры из России на курорты Египта должны полететь в следующем году
Чартеры из России на курорты Египта должны полететь в следующем году

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что регулярное авиасообщение между Москвой и столицей Египта Каиром возобновится в первой половине февраля 2018 года.


«Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».


Соколов подчеркнул, что аэропорт столицы Египта полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности. Вопрос о возобновлении чартерных полётов из России на курорты Египта будет обсуждаться в следующем году.


«Аэропорт столицы Египта полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности, в этом убедились и наши специалисты. Это серьёзный шаг вперёд. Египетские коллеги прошли большой путь. Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь ещё есть над чем работать, это задача на следующий год», — сказал министр.


Минтранс рассчитывает на подписание меморандума о возобновлении авиасообщения с Египтом 15 декабря.

Прочтений: 299
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено