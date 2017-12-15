Минтранс рассказал, когда из России в Египет опять начнут летать самолёты
Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что регулярное авиасообщение между Москвой и столицей Египта Каиром возобновится в первой половине февраля 2018 года.
«Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Соколов подчеркнул, что аэропорт столицы Египта полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности. Вопрос о возобновлении чартерных полётов из России на курорты Египта будет обсуждаться в следующем году.
«Аэропорт столицы Египта полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности, в этом убедились и наши специалисты. Это серьёзный шаг вперёд. Египетские коллеги прошли большой путь. Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь ещё есть над чем работать, это задача на следующий год», — сказал министр.
Минтранс рассчитывает на подписание меморандума о возобновлении авиасообщения с Египтом 15 декабря.
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Алексей Охлопков
Фото Дарьи Селенской