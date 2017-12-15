Видео: группа «Коридор» собрала полный зал на первом большом концерте с оркестром

Новый лидер рок-группы «Коридор» Дмитрий Костяшов в качестве солиста на большую сцену вышел в первый раз

Новосибирская рок-группа «Коридор» собрала полный зал ДКЖ, а солист коллектива Дмитрий Костяшов сорвал голос и чуть не расплакался — на концерте побывал корреспондент НГС.НОВОСТИ.





«Меня только отпустило. Но, наверное, получилось, может, не всё, что задумывалось, но это первый опыт [выступления на большой сцене без Алексея Костюшкина]. Перед выходом на сцену сильно трясло, была паника даже. <…> В концерте с нами участвовали музыканты струнного квартета новосибирской филармонии, музыканты эстрадно-джазового оркестра "Эксклюзив" и участницы группы XPipes», — рассказал НГС.НОВОСТИ солист «Коридора» Дмитрий Костяшов.







Перед началом концерта в кассе в продаже осталось всего несколько билетов





На большой концерт «Коридора» в ДКЖ собрался полный зал. Билеты стоили от 300 до 900 рублей. Выступление длилось два часа. Музыканты исполнили как старые песни, так и совершенно новые. Лидер группы Дмитрий Костяшов признался, что на репетициях перед концертом он сорвал голос, потом немного подлечился, но после выступления голос снова сел.







В двухчасовом концерте вместе с «Коридором» приняли участие музыканты ещё трёх коллективов





Самый трогательные для музыкантов моменты наступили во время неожиданных для них флешмобов, которые подготовили поклонники коллектива. На одной из песен весь зал поднял нарисованные ярко-красные сердца, а в самом конце выступления группы, во время исполнения «Чёрно-белых танцев», зрители стали подбрасывать в воздух специально приготовленные чёрные и белые шары.







Поклонники «Коридора» придумали приятные флешмобы, о которых музыканты даже не подозревали





«Мы были не в курсе. Это чудо какое-то! Что первый, что второй [флешмобы]. Это просто какая-то фантастика! На "Молись", [когда поднялись сердца], я даже чуть не расплакался, слезу так [пустил]. Ну и финал с шариками тоже классный», — поделился своим восторгом с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Дмитрий Костяшов.







В фойе проходила презентация-продажа книги об Алексее Костюшкине «О любви и боли», которую привезли из Красноярска в Новосибирск накануне концерта





До и после выступления «Коридора» в фойе проходила презентация-продажа большой книги об первом лидере группы Алексее Костюшкине, скончавшемся от тяжёлой болезни, — книга издана на деньги друзей и поклонников его творчества. За столом стояла сама вдова музыканта Светлана Костюшкина.









