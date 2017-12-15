Машина такси попала в серьёзное ДТП около областной больницы
На улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, в том числе машина такси, — в аварии есть пострадавшие.
ДТП произошло в 15:15 рядом с остановкой «Облбольница». Toyota Corolla ехала по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Ватутина. В районе АЗС «Газпромнефть» машина выехала на встречку, где столкнулась с Toyota RAV4, а затем задела автомобиль такси Renault Logan службы «Лидер».
«Пострадали водитель и пассажир Toyota RAV4 — управлявшая машиной девушка ударилась головой, а мужчина рядом с ней повредил ногу. Водитель Toyota Corolla потерял сознание. Ему помогла прийти в чувства прибывшая бригада скорой», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».
Аваркомы уточнили, что во всех автомобилях сработали подушки безопасности.
Одна из последних аварий с участием такси была в Новосибирске 9 декабря, когда на Октябрьском мосту столкнулись пять автомобилей. Тогда за медицинской помощью обратились пять человек.
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Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus