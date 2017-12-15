Машина такси попала в серьёзное ДТП около областной больницы

Авария произошла около областной больницы на улице Немировича-Данченко

На улице Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, в том числе машина такси, — в аварии есть пострадавшие.





ДТП произошло в 15:15 рядом с остановкой «Облбольница». Toyota Corolla ехала по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Ватутина. В районе АЗС «Газпромнефть» машина выехала на встречку, где столкнулась с Toyota RAV4, а затем задела автомобиль такси Renault Logan службы «Лидер».





«Пострадали водитель и пассажир Toyota RAV4 — управлявшая машиной девушка ударилась головой, а мужчина рядом с ней повредил ногу. Водитель Toyota Corolla потерял сознание. Ему помогла прийти в чувства прибывшая бригада скорой», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».







В ДТП пострадали три человека — они были в Toyota RAV4 и Toyota Corolla





Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где и произошло двойное столкновение





Аваркомы уточнили, что во всех автомобилях сработали подушки безопасности.







Одна из последних аварий с участием такси была в Новосибирске 9 декабря, когда на Октябрьском мосту столкнулись пять автомобилей. Тогда за медицинской помощью обратились пять человек.





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