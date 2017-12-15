В России: МРОТ вырастет до прожиточного минимума

С 2018 года МРОТ составит 9489 рублей
С 2018 года МРОТ составит 9489 рублей

Минимальный размер оплаты труда через год сравняется с прожиточным минимумом. Такой закон приняла сегодня в третьем чтении Госдума, сообщает «Коммерсантъ».


Так, с 1 января 2018 года МРОТ составит 85% от величины прожиточного минимума, то есть 9489 рублей. А уже с 2019 года МРОТ достигнет его уровня за второй квартал 2018 года. По подсчётам Минфина, на реализацию законопроекта в следующем году потребуется 17,1 млрд рублей, а в 2019 году — 28,8 млрд рублей.


В последний раз МРОТ незначительно был поднят в июле этого года — с 7500 до 7800 рублей. При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения за третий квартал этого года составляет 11 160 рублей. Таким образом, ситуация не соответствует прописанному в Трудовом кодексе положению, гласящему, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. В сентябре этого года Владимир Путин поручил Кабинету министров привести в соответствие оба показателя до конца следующего года.


Помимо оплаты труда, МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, расчёта страховых взносов индивидуальными предпринимателями и при оценке пенсионных прав застрахованных лиц.

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