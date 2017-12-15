В России: МРОТ вырастет до прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда через год сравняется с прожиточным минимумом. Такой закон приняла сегодня в третьем чтении Госдума, сообщает «Коммерсантъ».
Так, с 1 января 2018 года МРОТ составит 85% от величины прожиточного минимума, то есть 9489 рублей. А уже с 2019 года МРОТ достигнет его уровня за второй квартал 2018 года. По подсчётам Минфина, на реализацию законопроекта в следующем году потребуется 17,1 млрд рублей, а в 2019 году — 28,8 млрд рублей.
В последний раз МРОТ незначительно был поднят в июле этого года — с 7500 до 7800 рублей. При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения за третий квартал этого года составляет
Помимо оплаты труда, МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, расчёта страховых взносов индивидуальными предпринимателями и при оценке пенсионных прав застрахованных лиц.
Наталья Попельницкая
Фото: Роман Данилкин