Новосибирцы открыли в Шерегеше бургерную с льняными и картофельными булочками

Новосибирская компания AYS Group добавила к своим проектам в Шерегеше бургерную Chill Grill. Бургерная появилась по соседству с уже давно работающим баром Grelka Apres Ski.


Бургерная работает по принципу самообслуживания
Бургерная работает по принципу самообслуживания


«В прошлом году мы сдавали это место в аренду нашим друзьям — там стоял фуд-трак. А в этом году решили сделать полноценное заведение с хорошими бургерами. Бургерная начала работать сегодня», — пояснил НГС.НОВОСТИ управляющий партнёр AYS Group Иван Лукьянов.


Бургер Black Angus с чёрной булкой и вишневым вареньем в качестве одного из соусов (360 рублей)
Бургер Black Angus с чёрной булкой и вишневым вареньем в качестве одного из соусов (360 рублей)


В баре можно заказать шесть видов бургеров с разными видами начинки, включая вегетарианскую, и булочек — картофельной, льняной и чёрной. Блюда стоят от 280 до 480 рублей.


Бар Grelka в Шерегеше
Бар Grelka в Шерегеше


Новосибирский бизнес активно осваивает горнолыжный курорт на юге Кемеровской области. В прошлом году здесь начал работать бар The Rooks Sheregesh, открытый владельцами новосибирского заведения The Rooks. Здесь также работает сеть «Дядя Дёнер» — одна из точек расположена прямо в туристической зоне. А бывший директор по корпоративному управлению группы компаний «Новые торговые системы» Александр Агеев в начале этого года запустил здесь собственный локальный телеканал «Горная страна».


Самой AYS Group в Шерегеше принадлежит уже несколько отелей (AYS Club, Laska и Profilak), а также целый ряд предприятий общепита — бары Grelka и Clever, закусочная «Манты Понты», столовая «Солянка», кофейня Days и клуб Bunker.

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