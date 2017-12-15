Новосибирцы открыли в Шерегеше бургерную с льняными и картофельными булочками

Новосибирская компания AYS Group добавила к своим проектам в Шерегеше бургерную Chill Grill. Бургерная появилась по соседству с уже давно работающим баром Grelka Apres Ski.





Бургерная работает по принципу самообслуживания





«В прошлом году мы сдавали это место в аренду нашим друзьям — там стоял фуд-трак. А в этом году решили сделать полноценное заведение с хорошими бургерами. Бургерная начала работать сегодня», — пояснил НГС.НОВОСТИ управляющий партнёр AYS Group Иван Лукьянов.







Бургер Black Angus с чёрной булкой и вишневым вареньем в качестве одного из соусов (360 рублей)





В баре можно заказать шесть видов бургеров с разными видами начинки, включая вегетарианскую, и булочек — картофельной, льняной и чёрной. Блюда стоят от 280 до 480 рублей.







Бар Grelka в Шерегеше





Новосибирский бизнес активно осваивает горнолыжный курорт на юге Кемеровской области. В прошлом году здесь начал работать бар The Rooks Sheregesh, открытый владельцами новосибирского заведения The Rooks. Здесь также работает сеть «Дядя Дёнер» — одна из точек расположена прямо в туристической зоне. А бывший директор по корпоративному управлению группы компаний «Новые торговые системы» Александр Агеев в начале этого года запустил здесь собственный локальный телеканал «Горная страна».







Самой AYS Group в Шерегеше принадлежит уже несколько отелей (AYS Club, Laska и Profilak), а также целый ряд предприятий общепита — бары Grelka и Clever, закусочная «Манты Понты», столовая «Солянка», кофейня Days и клуб Bunker.