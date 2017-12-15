Два человека погибли в горящем доме под Новосибирском

По предварительной информации, в огне погибло два человека
По предварительной информации, в огне погибло два человека

Днём 15 декабря в пожаре в дачном доме в СНТ «Волна» на острове Кудряш под Новосибирском погибли два человека.


О пожаре в доме сообщил очевидец в 12:00.


«На момент прибытия [пожарных] каркасно-засыпной дачный домик уже догорал. Ликвидировав подручными средствами открытое горение (забросали снегом при помощи лопат), пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и обнаружили тела, предположительно, двух мужчин», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. В СК России по Новосибирской области пообещали предоставить информацию позже. 


Один из страшных пожаров случился в начале декабря в посёлке Степном в Искитимском районе. 3 декабря там загорелся трёхквартирный дом, в огне погибли пять детей, младшему из которых было всего семь месяцев, спасти их не удалось. Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении 32-летнего отца семейства, который выскочил в окно, в том числе и за избиение детей.

Прочтений: 353
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено