Два человека погибли в горящем доме под Новосибирском

По предварительной информации, в огне погибло два человека

Днём 15 декабря в пожаре в дачном доме в СНТ «Волна» на острове Кудряш под Новосибирском погибли два человека.





О пожаре в доме сообщил очевидец в 12:00.





«На момент прибытия [пожарных] каркасно-засыпной дачный домик уже догорал. Ликвидировав подручными средствами открытое горение (забросали снегом при помощи лопат), пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и обнаружили тела, предположительно, двух мужчин», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. В СК России по Новосибирской области пообещали предоставить информацию позже.





Один из страшных пожаров случился в начале декабря в посёлке Степном в Искитимском районе. 3 декабря там загорелся трёхквартирный дом, в огне погибли пять детей, младшему из которых было всего семь месяцев, спасти их не удалось. Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении 32-летнего отца семейства, который выскочил в окно, в том числе и за избиение детей.