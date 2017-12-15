Два человека погибли в горящем доме под Новосибирском
Днём 15 декабря в пожаре в дачном доме в СНТ «Волна» на острове Кудряш под Новосибирском погибли два человека.
О пожаре в доме сообщил очевидец в 12:00.
«На момент прибытия [пожарных] каркасно-засыпной дачный домик уже догорал. Ликвидировав подручными средствами открытое горение (забросали снегом при помощи лопат), пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и обнаружили тела, предположительно, двух мужчин», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. В СК России по Новосибирской области пообещали предоставить информацию позже.
Один из страшных пожаров случился в начале декабря в посёлке Степном в Искитимском районе. 3 декабря там загорелся трёхквартирный дом, в огне погибли пять детей, младшему из которых было всего семь месяцев, спасти их не удалось. Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении 32-летнего отца семейства, который выскочил в окно, в том числе и за избиение детей.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по НСО