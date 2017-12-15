В машине на Бугринском мосту нашли мёртвую женщину
Сегодня днём, 15 декабря, в Кировском районе Новосибирска в машине на Бугринском мосту нашли труп женщины.
«В 13:45 на территории Бугринского моста был обнаружен стоящий автомобиль, в котором находился труп женщины со следами побоев. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
НГС.НОВОСТИ узнают подробности происшествия.
«Мы проводим проверку сейчас. В настоящее время проводится осмотр тела судебно-медицинский», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в следственном управлении СК РФ по НСО.
«Что-то страшное случилось на Бугринском мосту. Заснять не удалось, там полиции больше 6 машин. И всё с мигалками, и генералы в шапках ходят», — пишут в редакционный WhatsApp очевидцы.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова из архива НГС