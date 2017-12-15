Новосибирский бизнесмен выиграл съёмки клипа с арендой чёрного ворона

Съёмки клипа Михаил выиграл в конкурсе «Сделано в Новосибирске»

24-летний новосибирский певец и бизнесмен Михаил Лёвкин выпустил новый клип на песню «Ворон» — съёмку мужчина выиграл на конкурсе.







Новый клип певец выложил на свой канал на YouTube 12 декабря.







Конкурс «Сделано в Новосибирске» организовали Дом молодёжи и интернет-радио «Мост». Михаил отправил на конкурс анкету и песню «Вороны», слова и музыку он написал сам. После этого было голосование жюри, в число которых входил певец Данте и басист, выступающий с рэпером Noize MC. Победителя выбирали по сумме голосов.







«Люблю творческие мероприятия, где можно как-то себя проявить, получить вдохновение. Решил принять участие с песней "Ворон" — второй куплет песни написал ещё года четыре назад, эта вставка мне очень понравилась, и я решил написать полноценную песню. Она получилась философская и грустная. Так получилось, что на местном голосовании меня сильно поддержали, и я выиграл», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Михаил Лёвкин.







Певец говорит, что после завершения конкурса ждал два месяца и почти потерял надежду, что клип будет снят, но потом ему позвонил режиссёр Евгений Шматко и сказал, что нужно будет снять клип за один день.











«В этом заключалась изюминка съёмок. Одну часть клипа мы снимали в отеле "Резидент Жуковка", а вторую — на Обском водохранилище. Приходилось падать в воду в сентябре, изображать себя злым и нервным, ещё для съёмок арендовали ворона. Я думал, что это маленькая птичка, но на самом деле оказалось, что это огромное неуправляемое животное. Была ещё не раскрытая постельная сцена с девушкой, но было сложно её сделать, потому что как актёр я не профессионал», — рассказывает Михаил.







Вместе с певцом в клипе снялась новосибирская певица Тори Тори — она исполняет роль «белой девушки» в воспоминаниях главного героя.







Для Михаила Лёвкина новый клип — уже второй. Предыдущий под названием «Убивай мою душу, скука» вышел в прошлом году

«Во время съёмок был забавный момент, связанный с чёрными перьями. Их не сразу все заметили в клипе, но найти их для съёмок оказалось намного сложнее, чем я думал. Я съездил в деревню, взял какую-то подушку, дома её разорвал, красил краской для волос перья, потом феном всё сушил. К концу этого дня у меня комната была вся в перьях, до сих пор их нахожу», — вспоминает Михаил.





Новосибирец говорит, что результатом съёмок остался доволен: над клипом работала целая команда профессионалов и «уровень в разы выше, по сравнению с моим предыдущим клипом».







Предыдущий клип Михаил выпустил в 2016 году на собственную песню «Убивай мою душу, скука». Тогда молодой человек работал консультантом селективной парфюмерии в «Л'Этуале». Сейчас Лёвкин занимается производством военной обуви и офицерских ремней, а также спецобуви для рыбаков и охотников.