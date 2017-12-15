Новосибирцы бросились опустошать банкоматы Промсвязьбанка

Несмотря на смену администрации, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме
Несмотря на смену администрации, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме

Сегодня, 15 декабря, Банк России ввёл временную администрацию в ПАО «Промсвязьбанк», офисы которого работают в том числе и в Новосибирске.


«Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации», — сообщили в пресс-службе Центробанка.


Как уточнил регулятор, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме. «Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», — добавили в ЦБ.


Информация о том, что в Центробанк планирует ввести в Промсвязьбанке временную администрацию, появилась в СМИ ещё накануне. На фоне этих публикаций сегодня утром новосибирцы начали опустошать банкоматы Промсвязьбанка.


«Работаю в крупной организации, сегодня выдача зарплаты. Моя компания — клиент Промсвязьбанка. Сотрудники побежали снимать деньги в ближайшие банкоматы. В своём мы уже сняли всё, что могли», — сообщила в редакцию в первой половине дня читательница НГС, попросившая не упоминать её имя и название компании, в которой она работает.


По словам очевидицы, банкомат в их здании опустел за 15 минут. Многие из тех, кто не успел снять наличку, постарались сразу же перевести деньги со своих карт на счета в других банках. 


«Половины конторы сейчас нет, потому что все разъехались по банкам», — описала ситуацию горожанка, добавив, что, например, в банкомате Промсвязьбанка на Серебренниковской в первой половине дня оставались только сторублёвые купюры, причём каждому клиенту можно было снять не больше 4 тысяч рублей. При этом в банкомате на Вокзальной магистрали проблем с нехваткой денег не возникало.


Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший и в том, и в другом офисах банка, ажиотажа и очередей возле банкоматов не заметил.


НГС.НОВОСТИ направили в пресс-службу Промсвязьбанка официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.


Двум днями ранее Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка «Канский», филиал которого работал и в Новосибирске.

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