В «Матрёшкином дворе» поставили две остановки, куда не ходят автобусы

Остановка между домами Дмитрия Шмонина, 6 и 10 появилась месяц назад

На окраине Кировского района Новосибирска, в ЖК «Матрёшкин двор», месяц назад появились две новые остановки, но через них до сих пор не ходит общественный транспорт.





«У нас была на массиве одна остановка ("ЖК «Матрёшкин двор»" недалеко от дома Петухова, 95. — НГС.НОВОСТИ), когда мы покупали квартиру, нам сказали, что остановки в октябре должны уже запустить, продлить до нашего дома на [улице] Дмитрия Шмонина», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница ЖК Елена Сергеева.





Месяц назад, по словам Елены, появились остановочные павильоны между домами по улице Дмитрия Шмонина, 6 и 10 и возле Петухова, 103.





«Остановки поставили — уже даже комиссия приняла, всё это на месяц затянулось, а мы всё ждём. Нам говорят — ждите. Сейчас уже морозы начинаются, пешком ходить не удобно, особенно с ребёнком. Должны запустить нам несколько автобусов — согласовывали, и маршрутки», — отметила Сергеева.







Сейчас на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом размещён опрос: власти интересуются мнением горожан о возможности продления автобусного маршрута № 57 от микрорайона «Чистая Слобода» до «Матрёшкиного двора».





«Предлагается продлить путь следования автобусного маршрута № 57 м/р "Чистая Слобода" — Центральный корпус по улице Ватутина, Мира, Винаповскому мосту, улице Петухова до конечного остановочного павильона у дома Дмитрия Шмонина, 10. Из схемы исключается заезд на областную больницу по улице Новогодней, улице Лыщинского, улице Немировича-Данченко», — отмечается на сайте ЦУГАЭТ.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ также отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда через новые остановки пойдёт общественный транспорт.





«Для запуска движения общественного транспорта до нового КОП (конечный остановочный павильон на улице Дмитрия Шмонина. — НГС.НОВОСТИ) силами компании "Вира-Строй" проведена реконструкция в части расширения проезжей части существующего проезда от дома 95 до дома 103 по улице Петухова, установлены промежуточные остановочные павильоны, организована площадка для разворота и отстоя подвижного состава», — рассказали в компании «Вира-Строй», которая застраивает ЖК «Матрёшкин двор».







В компании предупредили, что остановка на Шмонина будет временной — до завершения строительства продолжения улицы Петухова с выездом на улицу Александра Чистякова.





Действующая схема маршрута № 57





Красным отмечена часть маршрута, которую хотят исключить, зелёным — новая, предлагаемая часть





Новая остановка на Петухова,103 появилась также месяц назад — автобусы до неё по-прежнему не доезжают





Кроме того, в компании «Вира-Строй» отметили, что на действующей остановке «ЖК "Матрёшкин двор"» возле домов 95, 97, 95/1 по улице Петухова будет увеличена частота движения автобусов утром — об этом застройщику рассказали в городском управлении пассажирских перевозок.







Также в «Вира-Строй» со ссылкой на управление сообщили, что власти продлят до «Матрёшкиного двора» автобус № 44 , который сейчас ездит по маршруту «Леруа Мерлен» — Диагностический центр (Горбольница). Это позволит жителям ЖК ездить на правый берег без пересадок. Эти автобусы также планировали запустить до конца 2017 года, добавили в компании со ссылкой на управление пассажирских перевозок.





Вчера мэрия Новосибирска объявила, что продлены маршруты двух автобусов, которые идут до микрорайона «Чистая Слобода», — теперь их конечные остановки будут располагаться в самом конце улицы Порт-Артурской.