В «Матрёшкином дворе» поставили две остановки, куда не ходят автобусы
На окраине Кировского района Новосибирска, в ЖК «Матрёшкин двор», месяц назад появились две новые остановки, но через них до сих пор не ходит общественный транспорт.
«У нас была на массиве одна остановка ("ЖК «Матрёшкин двор»" недалеко от дома Петухова, 95. — НГС.НОВОСТИ), когда мы покупали квартиру, нам сказали, что остановки в октябре должны уже запустить, продлить до нашего дома на [улице] Дмитрия Шмонина», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница ЖК Елена Сергеева.
Месяц назад, по словам Елены, появились остановочные павильоны между домами по улице Дмитрия Шмонина, 6 и 10 и возле Петухова, 103.
«Остановки поставили — уже даже комиссия приняла, всё это на месяц затянулось, а мы всё ждём. Нам говорят — ждите. Сейчас уже морозы начинаются, пешком ходить не удобно, особенно с ребёнком. Должны запустить нам несколько автобусов — согласовывали, и маршрутки», — отметила Сергеева.
Сейчас на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом размещён опрос: власти интересуются мнением горожан о возможности продления автобусного маршрута
«Предлагается продлить путь следования автобусного маршрута
Корреспондент НГС.НОВОСТИ также отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда через новые остановки пойдёт общественный транспорт.
«Для запуска движения общественного транспорта до нового КОП (конечный остановочный павильон на улице Дмитрия Шмонина. — НГС.НОВОСТИ) силами компании "Вира-Строй" проведена реконструкция в части расширения проезжей части существующего проезда от дома 95 до дома 103 по улице Петухова, установлены промежуточные остановочные павильоны, организована площадка для разворота и отстоя подвижного состава», — рассказали в компании «Вира-Строй», которая застраивает ЖК «Матрёшкин двор».
В компании предупредили, что остановка на Шмонина будет временной — до завершения строительства продолжения улицы Петухова с выездом на улицу Александра Чистякова.
Кроме того, в компании «Вира-Строй» отметили, что на действующей остановке «ЖК "Матрёшкин двор"» возле домов 95, 97, 95/1 по улице Петухова будет увеличена частота движения автобусов утром — об этом застройщику рассказали в городском управлении пассажирских перевозок.
Также в «Вира-Строй» со ссылкой на управление сообщили, что власти продлят до «Матрёшкиного двора» автобус
Вчера мэрия Новосибирска объявила, что продлены маршруты двух автобусов, которые идут до микрорайона «Чистая Слобода», — теперь их конечные остановки будут располагаться в самом конце улицы Порт-Артурской.
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Елена Громкова
Фото Елены Сергеевой и Светланы Шпагиной (1, 4), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)