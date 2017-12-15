На конкурсе лучших барменов Сибири приготовили коктейль с солёной рыбой

В Новосибирске выбрали лучшего бармена Сибири. Мероприятие, куда съехались лучшие бармены из сибирских городов, прошло накануне вечером в ресторане Mishkin & Mishkin.





В ресторане Mishkin & Mishkin прошёл конкурс «Лучший бармен Сибири – 2017»





«Помимо Новосибирска были Томск, Омск, Барнаул. Хотели прилететь из Иркутска, но почему-то не получилось у них. И из Кемерово никого не было. Но они и отборочный [тур] у себя не провели. Всего участвовало 19 человек», — рассказал НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.







Один из участников решил выделиться костюмом, но на соревнованиях наряд пришлось снять





Каждый участник конкурса за семь минут должен был приготовить два коктейля — авторский и из ингредиентов партнёров конкурса. Каждый из коктейлей делали в двух порциях: для жюри и на продажу публике.





Самый оригинальный по подаче коктейл оказался у барнаульского бармена Рустама Гатауллина. Коктейль был сделан из водки, настоянной на рисе и гречке. В состав также входил мёд, а подавался напиток с солью, чёрным перцем, солёной сёмгой со вкусом лимона и водой с тимьяновым привкусом. Напиток следовало употреблять в определённой последовательности: сначала съесть рыбу, потом выпить алкоголь, а после — воду.







Самый необычный по подаче коктейль приготовил бармен из Барнаула: употреблять алкогольный напиток надо было после солёной сёмги





«Я, как услышал эту предысторию, решил обязательно попробовать, хотя раньше никогда не покупал коктейли на таких конкурсах», — рассказал Максим Щёголев. Он заплатил за оригинальный коктейль на традиционном аукционе 1000 рублей.







В результате состязания наибольшее количество баллов и титул лучшего бармена в Сибири получил представитель томского заведения Ethno bar Артём Масленников.







Лучшим барменом Сибири в этом году стал Артём Масленников из Томска (второй справа)





В следующем году, добавил Щёголев, в такие конкурсы добавят две новые номинации. Помимо приготовления алкогольных коктейлей участники должны будут варить кофе и красиво наливать пиво. А весной в Новосибирске пройдёт отборочный тур среди барменов для поездки на мировой чемпионат.







В конце октября на аналогичном конкурсе был выбран лучший бармен Сибири среди молодых. Им оказался Илья Чеканов из компании «Кейти-бар».