На конкурсе лучших барменов Сибири приготовили коктейль с солёной рыбой
В Новосибирске выбрали лучшего бармена Сибири. Мероприятие, куда съехались лучшие бармены из сибирских городов, прошло накануне вечером в ресторане Mishkin & Mishkin.
«Помимо Новосибирска были Томск, Омск, Барнаул. Хотели прилететь из Иркутска, но почему-то не получилось у них. И из Кемерово никого не было. Но они и отборочный [тур] у себя не провели. Всего участвовало 19 человек», — рассказал НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.
Каждый участник конкурса за семь минут должен был приготовить два коктейля — авторский и из ингредиентов партнёров конкурса. Каждый из коктейлей делали в двух порциях: для жюри и на продажу публике.
Самый оригинальный по подаче коктейл оказался у барнаульского бармена Рустама Гатауллина. Коктейль был сделан из водки, настоянной на рисе и гречке. В состав также входил мёд, а подавался напиток с солью, чёрным перцем, солёной сёмгой со вкусом лимона и водой с тимьяновым привкусом. Напиток следовало употреблять в определённой последовательности: сначала съесть рыбу, потом выпить алкоголь, а после — воду.
«Я, как услышал эту предысторию, решил обязательно попробовать, хотя раньше никогда не покупал коктейли на таких конкурсах», — рассказал Максим Щёголев. Он заплатил за оригинальный коктейль на традиционном аукционе 1000 рублей.
В результате состязания наибольшее количество баллов и титул лучшего бармена в Сибири получил представитель томского заведения Ethno bar Артём Масленников.
В следующем году, добавил Щёголев, в такие конкурсы добавят две новые номинации. Помимо приготовления алкогольных коктейлей участники должны будут варить кофе и красиво наливать пиво. А весной в Новосибирске пройдёт отборочный тур среди барменов для поездки на мировой чемпионат.
В конце октября на аналогичном конкурсе был выбран лучший бармен Сибири среди молодых. Им оказался Илья Чеканов из компании «Кейти-бар».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Илья Калинин
Фото автора