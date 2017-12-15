Три года за подножку: суд отправил автоинспектора в колонию за превышение полномочий

Осужденный взят под стражу в зале суда 
Осужденный взят под стражу в зале суда 

Дзержинский районный суд вынес 15 декабря приговор действующему сотруднику полиции 31-летнему Максиму Карандашову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, — он подставил подножку участнику ДТП.


В прокуратуре пояснили, что конфликт между инспектором ДПС и водителем произошёл 17 февраля, когда Карандашов оформлял материал по ДТП на улице Бориса Богаткова. 


«В припаркованную "Хонду" врезался наш потерпевший на своей "четвёрочке", задел одну фару, а вносились сотрудником ДПС другие повреждения, которые (у "Хонды". — Прим. ред.) были до этого ДТП», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Мельчинская. 


Виновник ДТП не согласился с повреждениями, которые Карандашов внёс в схему ДТП — из-за этого между потерпевшим и полицейским произошёл конфликт. «Сотрудник полиции применил насилие, — пояснила Мельчинская. — Подставил подножку правой ногой [потерпевшему] и при этом толкнул корпус, отчего он [потерпевший] упал, ударился головой, потерял сознание». 


В отношении действующего сотрудника полиции было возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.


Дзержинский районный суд приговорил Максима Карандашова к реальному лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также полицеский должен будет выплатить 70 тысяч рублей в счёт возмещения морального ущерба потерпевшему. 


Приговор первой инстанции в силу не вступил.


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