Видео: массовое ДТП собрало пробку на перекрёстке Фрунзе и Ипподромской

Несколько автомобилей попали в ДТП на перекрёстке Фрунзе и Ипподромской в Центральном районе Новосибирска.


Авария произошла во втором часу дня на повороте с Ипподромской на Фрунзе в сторону улицы Ольги Жилиной, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Константин Зорян.


По его словам, участниками аварии стали сразу пять автомобилей. «Кто с кем столкнулся, я не видел. Плотно с участниками ДТП не общался, потому что мимо проезжал, торопился. Я в этом потоке стоял впереди, слышу сзади сильные удары, остановился, вышел, посмотрел и точечку в Яндексе поставил», — описал ситуацию Константин Зорян, уточнив, что сейчас на месте работают ГИБДД и скорая помощь.



Очевидец добавил, что движение на одностороннем участке дороги полностью перекрыто. Об этом же свидетельствуют и данные сервиса Яндекс.Пробки.


Видео: массовое ДТП собрало пробку на перекрёстке Фрунзе и Ипподромской


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