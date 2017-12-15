В новосибирском зоопарке поселилась большая ядовитая ящерица из США

В Новосибирском зоопарке им. Р. Шило появился новый обитатель — ядовитая ящерица чёрно-розового цвета. 



Аризонский ядозуб распространён в штатах Юта, Невада, Аризона и Нью-Мексико на юго-западе США, а также в северо-западной Мексике.


«Ядозуб питается в основном яйцами птиц и рептилий, птицами, ящерицами и мелкими млекопитающими (крольчатами, мышами и белками)», — сообщается в аккаунте Instagram зоопарка. 


Аризонский ядозуб достигает в длину до 60 см, из которых примерно 15–17 см занимает хвост. Вес может достигать 1–2 кг.


Взрослый ядозуб способен за один раз съесть до 35% от веса своего тела. При обильном питании быстро накапливает жир в хвосте.


Также среди новых обитателей зоопарка — два земляных волка и пара бородачей. Их можно увидеть в павильоне «Тропический мир». 

Прочтений: 666
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено