В новосибирском зоопарке поселилась большая ядовитая ящерица из США

В Новосибирском зоопарке им. Р. Шило появился новый обитатель — ядовитая ящерица чёрно-розового цвета.





Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) Дек 14 2017 в 10:20 PST





Аризонский ядозуб распространён в штатах Юта, Невада, Аризона и Нью-Мексико на юго-западе США, а также в северо-западной Мексике.





«Ядозуб питается в основном яйцами птиц и рептилий, птицами, ящерицами и мелкими млекопитающими (крольчатами, мышами и белками)», — сообщается в аккаунте Instagram зоопарка.





Аризонский ядозуб достигает в длину до 60 см, из которых примерно 15–17 см занимает хвост. Вес может достигать 1–2 кг.





Взрослый ядозуб способен за один раз съесть до 35% от веса своего тела. При обильном питании быстро накапливает жир в хвосте.







Также среди новых обитателей зоопарка — два земляных волка и пара бородачей. Их можно увидеть в павильоне «Тропический мир».