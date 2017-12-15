В новосибирском зоопарке поселилась большая ядовитая ящерица из США
В Новосибирском зоопарке им. Р. Шило появился новый обитатель — ядовитая ящерица чёрно-розового цвета.
Аризонский ядозуб распространён в штатах Юта, Невада, Аризона и Нью-Мексико на юго-западе США, а также в северо-западной Мексике.
«Ядозуб питается в основном яйцами птиц и рептилий, птицами, ящерицами и мелкими млекопитающими (крольчатами, мышами и белками)», — сообщается в аккаунте Instagram зоопарка.
Аризонский ядозуб достигает в длину до 60 см, из которых примерно 15–17 см занимает хвост. Вес может достигать 1–2 кг.
Взрослый ядозуб способен за один раз съесть до 35% от веса своего тела. При обильном питании быстро накапливает жир в хвосте.
Также среди новых обитателей зоопарка — два земляных волка и пара бородачей. Их можно увидеть в павильоне «Тропический мир».
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Ольга Власова
Фото instagram.com/nskzoo