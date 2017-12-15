В Заельцовском районе автобус сбил пенсионерку на «зебре»
В пятницу, 15 декабря, примерно в 11:30 автобус сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу в Заельцовском районе Новосибирска.
«Водитель 1992 года рождения, двигаясь по улице Дуси Ковальчук со стороны Красного проспекта в сторону улицы Танковая, напротив дома
В ведомстве пояснили, что пострадавшая 68-летняя женщина была доставлена в больницу, её точный диагноз полицейским пока неизвестен.
В начале декабря серьёзное ДТП с общественным транспортом случилось в Кировском районе Новосибирска. На улице Комсомольской водитель маршрутного такси
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова