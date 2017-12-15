В Заельцовском районе автобус сбил пенсионерку на «зебре»

Пострадавшая женщина была госпитализирована 
Пострадавшая женщина была госпитализирована 

В пятницу, 15 декабря, примерно в 11:30 автобус сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу в Заельцовском районе Новосибирска. 


«Водитель 1992 года рождения, двигаясь по улице Дуси Ковальчук со стороны Красного проспекта в сторону улицы Танковая, напротив дома № 398 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску. 


В ведомстве пояснили, что пострадавшая 68-летняя женщина была доставлена в больницу, её точный диагноз полицейским пока неизвестен. 


В начале декабря серьёзное ДТП с общественным транспортом случилось в Кировском районе Новосибирска. На улице Комсомольской водитель маршрутного такси № 365 сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. 

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