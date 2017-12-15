Вандалы облили краской десяток машин во дворе Горского микрорайона

Новосибирцы заметили утром 15 декабря облитые краской автомобили — во дворах Горского микрорайона в Ленинском районе таких машин оказалось около 10.





Следы красной краски на машинах во дворах Горского микрорайона





«Утром, около 5:30, я услышала, как сработала сигналка моего автомобиля. Пока я встала и подошла к окну, уже ничего за окном не происходило. Когда вышла на улицу, увидела, что весь ряд машин вдоль дома — в краске. На мойке вроде бы получилось оттереть эту краску, пока она не совсем въелась. Говорят, машины испортили ещё в соседнем дворе», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ жительница Горского по имени Дарья.





Владелица одной из повреждённых машин говорит, что смогла отмыть следы на автомойке





Часть машин со следами краски продолжают стоять во дворе дома





Девушка отметила, что не обращалась в полицию. Во дворе дома нет камер видеонаблюдения, поэтому, по мнению Дарьи, вряд ли удастся найти виновных.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ обещали прокомментировать инцидент позднее.





Машины забрызгали краской, предположительно, рано утром





Этим летом раскрашенные машины также заметили жильцы дома по улице Белинского в Октябрьском районе. Позже выяснилось, что 59-летняя женщина закрашивала автомобили краской для обуви — так она боролась с парковкой на газоне.





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