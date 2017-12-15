Вандалы облили краской десяток машин во дворе Горского микрорайона
Новосибирцы заметили утром 15 декабря облитые краской автомобили — во дворах Горского микрорайона в Ленинском районе таких машин оказалось около 10.
«Утром, около 5:30, я услышала, как сработала сигналка моего автомобиля. Пока я встала и подошла к окну, уже ничего за окном не происходило. Когда вышла на улицу, увидела, что весь ряд машин вдоль дома — в краске. На мойке вроде бы получилось оттереть эту краску, пока она не совсем въелась. Говорят, машины испортили ещё в соседнем дворе», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ жительница Горского по имени Дарья.
Девушка отметила, что не обращалась в полицию. Во дворе дома нет камер видеонаблюдения, поэтому, по мнению Дарьи, вряд ли удастся найти виновных.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ обещали прокомментировать инцидент позднее.
Этим летом раскрашенные машины также заметили жильцы дома по улице Белинского в Октябрьском районе. Позже выяснилось, что 59-летняя женщина закрашивала автомобили краской для обуви — так она боролась с парковкой на газоне.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Власова
Фото Ольги Губер