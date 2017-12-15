Богатейший министр России приехал в Новосибирск следить за бизнесом

Михаил Абызов будет следить за тем, чтобы новосибирских бизнесменов не замучили проверками
Михаил Абызов будет следить за тем, чтобы новосибирских бизнесменов не замучили проверками

Сегодня, 15 декабря, министр России по вопросам Открытого правительства и один из самых состоятельных чиновников страны Михаил Абызов обсудил с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым работу надзорных ведомств. 


«Главная и принципиальная задача реформы — в два раза сократить уровень ущерба и вреда по охраняемым законом ценностям. Проще говоря, в два раза сократить смертность, травматизм и заболеваемость по рискам, которые контролирует государство. Сократить количество случаев нарушения прав потребителей в виде некачественных товаров на полках наших магазинов. Обеспечить качественный государственный контроль на предприятиях здравоохранения и образования — это является самой главной задачей», — сообщил журналистам Михаил Абызов после совещания с врио губернатора. 


Итогом многочасового заседания стало начало работы специальной комиссии при Травникове — она будет контролировать, как надзорные ведомства следят за нарушениями новосибирских предпринимателей — не столько наказывать их, сколько предупреждать эти ошибки. По словам Михаила Абызова, контролирующим органам стоит сократить количество дублирующих проверок и не мешать работе «непонравившихся предпринимателей». 


«Сегодня предпринимателям важно перейти на новую информационную систему взаимодействия с контрольными органами, важно обеспечить больше прозрачности в их работе, непредвзятости, чтобы работа контролёров с одной стороны не мешала, а помогала выполнять сложную систему государственных требований», — считает министр.


По размеру официальных доходов Михаил Абызов является одним из самых богатых министров в РФ. В 2016 году он задекларировал доход в 520 млн рублей против 455 млн рублей в 2015 году, сообщает «Интерфакс». Но если в 2015 году он был самым богатым министром, то в 2016 году на первом месте оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, задекларировавший доход в 582 млн рублей.


По информации РИА Новости, Михаил Абызов сообщал, что его доходы получены в том числе за счёт прибыли от продажи ценных бумаг, имущества и прибыли от управления его активами.


Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил, что деньги новосибирцев, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы Михаила Абызова. Михаил Абызов — владелец холдинга «Ру-ком», которому, в свою очередь, утверждает Навальный, принадлежит компания «СИБЭКО».


Однако, как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны.

Прочтений: 4710
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено