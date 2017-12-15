Богатейший министр России приехал в Новосибирск следить за бизнесом

Михаил Абызов будет следить за тем, чтобы новосибирских бизнесменов не замучили проверками

Сегодня, 15 декабря, министр России по вопросам Открытого правительства и один из самых состоятельных чиновников страны Михаил Абызов обсудил с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым работу надзорных ведомств.





«Главная и принципиальная задача реформы — в два раза сократить уровень ущерба и вреда по охраняемым законом ценностям. Проще говоря, в два раза сократить смертность, травматизм и заболеваемость по рискам, которые контролирует государство. Сократить количество случаев нарушения прав потребителей в виде некачественных товаров на полках наших магазинов. Обеспечить качественный государственный контроль на предприятиях здравоохранения и образования — это является самой главной задачей», — сообщил журналистам Михаил Абызов после совещания с врио губернатора.





Итогом многочасового заседания стало начало работы специальной комиссии при Травникове — она будет контролировать, как надзорные ведомства следят за нарушениями новосибирских предпринимателей — не столько наказывать их, сколько предупреждать эти ошибки. По словам Михаила Абызова, контролирующим органам стоит сократить количество дублирующих проверок и не мешать работе «непонравившихся предпринимателей».





«Сегодня предпринимателям важно перейти на новую информационную систему взаимодействия с контрольными органами, важно обеспечить больше прозрачности в их работе, непредвзятости, чтобы работа контролёров с одной стороны не мешала, а помогала выполнять сложную систему государственных требований», — считает министр.







По размеру официальных доходов Михаил Абызов является одним из самых богатых министров в РФ. В 2016 году он задекларировал доход в 520 млн рублей против 455 млн рублей в 2015 году, сообщает «Интерфакс». Но если в 2015 году он был самым богатым министром, то в 2016 году на первом месте оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, задекларировавший доход в 582 млн рублей.







По информации РИА Новости, Михаил Абызов сообщал, что его доходы получены в том числе за счёт прибыли от продажи ценных бумаг, имущества и прибыли от управления его активами.







Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил, что деньги новосибирцев, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы Михаила Абызова. Михаил Абызов — владелец холдинга «Ру-ком», которому, в свою очередь, утверждает Навальный, принадлежит компания «СИБЭКО».





Однако, как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны.

