Спасатели засыпали опасную прорубь для моржей на Горском котловане
Новосибирские спасатели засыпали сделанную на Горском котловане полынью — она не была огорожена, и туда могли упасть дети.
Ликвидировали опасную прорубь спасатели 14 декабря.
«Нам поступила информация, что прорублена майна, она не оборудована, не охраняется и с открытым доступом, сверху льдинки плавают и снег припорошенный. А там рядом работает зона отдыха, сноубордисты ездят, детей много. Ночью или в плохую погоду, считая, что всё замёрзло, наискосок могли идти люди по водоёму и провалиться, а там глубина метров 13», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Поэтому отдел гражданской обороны и ЧС Кировского района решил, что нужно ликвидировать полынью — засыпать кусками снега и льда и огородить. По словам Фокина, полынья была около семи метров в длину. Её могли прорубить любители зимнего купания, не исключил Дмитрий Фокин.
Начальник отдела ГО и ЧС Кировского района Евгений Пегов рассказал, что обнаружили несанкционированную полынью специалисты во время рейда.
В декабре прошлого года спасатели МАСС рассказывали, что пришли на помощь мужчине с двумя детьми, которые катались на снегоходе по берегу Обского водохранилища и провалились под лёд.
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Ксения Евдокимова
Фото РИА Новости