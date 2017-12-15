Ни тротуара, ни фонарей: прокуратура подала в суд на мэрию из-за тёмной дороги возле ЖК «Оазис»

Покосившуюся лестницу засыпало снегом, но люди по ней всё равно ходят

Сегодня, 15 декабря, прокуратура Октябрьского района Новосибирска подала в суд на мэрию из-за того, что дети из жилого комплекса «Оазис» ходят в школу по дороге без тротуара и освещения.







Как показала проверка прокуратуры, тротуара и фонарей нет на отрезке дороги от дома № 68 по улице Лескова до дома № 6/1 по улице Белинского.







«В связи с этим прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании муниципалитета обеспечить наличие стационарного наружного освещения и тротуара на указанном участке дороги», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Олег Рябов.







Исковое заявление прокуратура подала в Центральный районный суд. Ответчиком стал городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.







О непростой ситуации, сложившейся в Октябрьском районе Новосибирска, НГС.НОВОСТИ рассказывали в ноябре.





Тогда жильцы ЖК «Оазис» обратились к властям с просьбой обратить внимание на пешеходную доступность школы № 202 и детского сада № 504 . Из «Оазиса» до них можно дойти только двумя путями: спуститься по временной деревянной лестнице с 2-го Покатного переулка до улицы Маковского на Белинского или же добраться в обход — по улицам Сакко и Ванцетти, Лескова и Белинского. Но обе дороги небезопасны: на них нет тротуаров и уличного освещения. Деревянной лестнице нужен ремонт. Кроме того, зимой её не чистят, сообщали жильцы в своём обращении.





Обходная дорога в школу по улицам Лескова и Белинского





Известно, что спорную лестницу во время строительства жилого комплекса сделал застройщик — компания «АКД-Мета», но территория, на которой находится это сооружение, «Оазису» не принадлежит, и управляющая компания за лестницей не следит. Но и администрация Октябрьского района ремонтировать лестницу не собирается, так как это сооружение не числится у неё на балансе, следует из ответа районной администрации на обращение жильцов.







После публикации на НГС этой ситуацией заинтересовалась прокуратура Октябрьского района. Представитель прокуратуры провёл проверку. Закончилась она не только исковым заявлением в суд, но и двумя представлениями по поводу «ненадлежащего устройства и содержания лестницы». Эти представления прокуратура внесла вчера главе администрации Октябрьского района и директору компании, которая построила лестницу.





«В представлениях стоит вопрос о том, что около 80% этой лестницы находятся за пределами участка, предоставленного юридическому лицу, которое её возвело, то есть на земельном участке города. Соответственно, это самовольная постройка. В связи с этим в представлениях говорится об устранении нарушений, но способ устранения нарушений юридическое лицо должно выбирать самостоятельно: это или решение о сносе, или об оформлении земельного участка [в аренду]», — пояснил помощник прокурора Октябрьского района Олег Рябов.





По его словам, допустила нарушения и администрация Октябрьского района. «Она знала об этой лестнице, но каких-либо мер, способствующих устранению нарушений, то есть по оформлению земельного участка или сносу самовольно установленной конструкции, не предприняла. В итоге на сегодняшний день имеется конструкция, за которой никто не наблюдает и которая действительно угрожает здоровью граждан», — резюмировал помощник прокурора.