Полиция задержала новосибирцев, выбивавших долги угрозами и кастетами
В Новосибирске полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в нападении на мужчину и похищении у него ценных вещей — потерпевший был госпитализирован в больницу с пулевым ранением плеча.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что инцидент произошёл 30 июля 2017 года на улице Толмачёвской. Трое мужчин напали на своего знакомого и забрали у него ценные вещи на сумму 25 тысяч рублей. Один из подозреваемых был задержан в конце лета, ещё двое мужчин были взяты под стражу 14 декабря.
«Якобы человек оказывался им должен некую сумму денег за что-то, не то сказал, не так посмотрел и так далее», — пояснили в ведомстве. В полиции добавили, что, предположительно, задержанные зарабатывали на жизнь тем, что требовали деньги с должников. Для того чтобы получить нужную сумму, мужчины пускали в ход угрозы и насилие.
«Раскрыто это разбойное нападение, но обстоятельства, при которых оно было совершено, даёт основание предположить, что это был способ их заработка, — пояснили в пресс-службе полиции. — Сейчас в рамках расследования сотрудники полиции будут устанавливать возможность их причастности к подобным рода нападениям».
Полицейские изъяли у подозреваемых кастет, пять травматических пистолетов, помповое ружьё и боеприпасы. По решению суда задержанные взяты под стражу.
Ранее в полиции рассказали о задержании двух молодых людей, которые в масках ограбили продуктовый магазин и автозаправку — добычей стало около 300 тысяч рублей.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова