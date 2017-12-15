Фильм Андрея Звягинцева вошёл в шорт-лист «Оскара»

Полный список номинантов объявят только в январе
Полный список номинантов объявят только в январе

Картина «Нелюбовь» режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список номинантов опубликован на сайте Американской академии киноискусств вечером 14 декабря.


Как говорится в сообщении киноакадемии, с середины октября и до 11 декабря члены жюри отобрали всего девять фильмов из 92 картин, которые претендовали на участие.


Среди конкурентов Звягинцева — режиссёры из Чили, Швеции, Ливана, Сенегала, ЮАР, Израиля, Венгрии и Германии. В окончательный список номинантов войдут только пять фильмов — его объявят только в следующем году 23 января. Саму премию будут вручать в марте 2018 года. 


В начале декабря другой новосибирский режиссёр получил приз фестиваля короткометражного кино

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