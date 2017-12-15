Фильм Андрея Звягинцева вошёл в шорт-лист «Оскара»
Картина «Нелюбовь» режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список номинантов опубликован на сайте Американской академии киноискусств вечером 14 декабря.
Как говорится в сообщении киноакадемии, с середины октября и до 11 декабря члены жюри отобрали всего девять фильмов из 92 картин, которые претендовали на участие.
Среди конкурентов Звягинцева — режиссёры из Чили, Швеции, Ливана, Сенегала, ЮАР, Израиля, Венгрии и Германии. В окончательный список номинантов войдут только пять фильмов — его объявят только в следующем году 23 января. Саму премию будут вручать в марте 2018 года.
В начале декабря другой новосибирский режиссёр получил приз фестиваля короткометражного кино.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дарья Януш
Кадр из фильма с сайта kinopoisk.ru