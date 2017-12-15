Двух молодых грабителей отправили под суд за налёты на АЗС и магазин

Молодых людей после задержания заключили под стражу. Раньше они не были судимы

В Новосибирске полицейские задержали двух молодых людей, которые в масках ограбили продуктовый магазин и автозаправку — добычей стало около 300 тысяч рублей.





Преступления были совершены минувшей осенью в Дзержинском районе. 7 сентября трое молодых людей в масках с прорезями для глаз зашли в продуктовый магазин. Удерживая продавца, они забрали из кассы 65 тысяч рублей и похитили сигареты, рассказали в полиции. Через два дня они решили ограбить АЗС. Преступники дождались, когда оператор выйдет из помещения. Один из налётчиков удерживал его, угрожая битой, а двое других вошли в магазин и похитили у кассира больше 200 тысяч рублей. В этот же день молодые люди разбили окно витрины продуктового магазина и похитили ещё более 15 тысяч рублей.





«Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевших и сопоставили приметы нападавших. Они пришли к выводу, что к совершенным преступлениям причастны одни и те же лица», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.









Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 18 и 19 лет. Раньше они не были судимы.





Уголовное дело по факту кражи и двух эпизодов грабежей расследовали в отделе полиции № 5 «Дзержинский». По ходатайству следователя молодых людей заключили под стражу.





«Уголовное дело направлено в суд. Личность третьего подозреваемого устанавливается», — передали в ГУ МВД.





В начале декабря полиция также задержала двух молодых людей, которые ограбили продавцов магазинов в Заельцовском и Калининском районах. Тогда, правда, добыча преступников оказалась заметно меньше — у торговых работников отобрали только пачку сигарет и две пачки кофе.