Выехавшая на встречку водитель «Хонды» устроила ДТП с тремя пострадавшими
Вечером 14 декабря две легковых машины сошлись в ДТП на Чуйском тракте в Новосибирской области: пострадали три человека.
Авария произошла в половине седьмого вечера в Искитимском районе — на 55-м км федеральной автодороги Р256 «Чуйский тракт», рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.
По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём Honda Logo ехала со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. «Не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda Demio под управлением мужчины 1965 года рождения», — описали аварию в Госавтоинспекции.
В ДТП сильнее всего пострадала пассажирка «Мазды»: у неё открытый перелом лобной кости, ушиб и многочисленные порезы лица. Водитель «Хонды» также порезала лицо, а водитель «Мазды» получил ушиб грудной клетки и поранил руку.
Оба водителя пояснили автоинспекторам, что ехали с разрешённой скоростью — около 50 км/ч. Водитель «Мазды» также рассказал, что увидел выехавшую на его полосу машину и попытался уйти от столкновения, но ему это не удалось, пояснили в ГИБДД.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено отелом пропаганды УГИБДД по Новосибирской области