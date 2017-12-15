Выехавшая на встречку водитель «Хонды» устроила ДТП с тремя пострадавшими

Оба водителя пояснили, что ехали со скоростью около 50 км/ч

Вечером 14 декабря две легковых машины сошлись в ДТП на Чуйском тракте в Новосибирской области: пострадали три человека.







Авария произошла в половине седьмого вечера в Искитимском районе — на 55-м км федеральной автодороги Р256 «Чуйский тракт», рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.







По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём Honda Logo ехала со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. «Не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda Demio под управлением мужчины 1965 года рождения», — описали аварию в Госавтоинспекции.







В ДТП сильнее всего пострадала пассажирка «Мазды»: у неё открытый перелом лобной кости, ушиб и многочисленные порезы лица. Водитель «Хонды» также порезала лицо, а водитель «Мазды» получил ушиб грудной клетки и поранил руку.







Оба водителя пояснили автоинспекторам, что ехали с разрешённой скоростью — около 50 км/ч. Водитель «Мазды» также рассказал, что увидел выехавшую на его полосу машину и попытался уйти от столкновения, но ему это не удалось, пояснили в ГИБДД.