На выходных в Новосибирской области ударит мороз до –30 градусов





Днём в НСО будет от –12 до –18 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: ночью в Новосибирской области похолодает до –30 градусов.





«Сохраняется морозная и умеренно морозная погода при отсутствии осадков. Температурный фон в основном ниже нормы на 1–5 градусов, в утренние часы туманы, изморозь, гололедица на дорогах, иней», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





В ближайшие дни ночью будет от –19 до –24 градусов, местами до –29…–30 градусов. Днём синоптики ожидают от –12 до –18 градусов.







Морозы в Новосибирской области начались в середине недели. При этом ранее синоптики ожидали, что вторая декада декабря будет теплее нормы на 1–3 градуса.