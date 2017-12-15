На выходных в Новосибирской области ударит мороз до –30 градусов


Днём в НСО будет от –12 до –18 градусов
Днём в НСО будет от –12 до –18 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: ночью в Новосибирской области похолодает до –30 градусов.


«Сохраняется морозная и умеренно морозная погода при отсутствии осадков. Температурный фон в основном ниже нормы на 1–5 градусов, в утренние часы туманы, изморозь, гололедица на дорогах, иней», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В ближайшие дни ночью будет от –19 до –24 градусов, местами до –29…–30 градусов. Днём синоптики ожидают от –12 до –18 градусов.


Морозы в Новосибирской области начались в середине недели. При этом ранее синоптики ожидали, что вторая декада декабря будет теплее нормы на 1–3 градуса.

Прочтений: 4625
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено