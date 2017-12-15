Бугринский мост встал в пробку из-за аварии на Большевистской

Уровень пробок утром достиг 7 баллов
Уровень пробок утром достиг 7 баллов

В час пик 15 декабря в Новосибирске уровень пробок достиг 7 баллов: затор возник даже на части Бугринского моста.


«Зафиксирована необычно сложная пробка на Бердском шоссе и Большевистской: от улицы Первомайской до Ульяновской. В пробке длиной 4,9 км можно потерять 34 минуты, что на 21 минуту больше обычного. К тому же, неожиданно плотное движение сейчас на Бердском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 3 балла, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.


Судя по сообщениям в соцсетях, на перекрёстке Большевистской и Выборной недалеко от Церкви во имя Михаила Архангела случилась авария: маршрутка столкнулась с иномаркой. 


Пробка образовалась на части Бугринского моста и на выезде с него
Пробка образовалась на части Бугринского моста и на выезде с него


Из-за аварии в пробку встали не только Большевистская и Бердское шоссе, но и Бугринский мост: сильный затор образовался на съезде с моста, также, по данным Яндекс.Пробок, там случилось ДТП.


Новосибирцы мечтают быстрее выбраться из пробки
Новосибирцы мечтают быстрее выбраться из пробки


Кроме того, серьёзные пробки из-за аварий образовались на въезде на Димитровский мост — судя по Яндекс.Пробкам, авария случилась на площади Энергетиков, а также на перекрёстке Станиславского и Котовского.


Сильный затор сейчас на Богдана Хмельницкого и Танковой: на перекрёстке улиц фура встала на трамвайных рельсах. Читатель НГС.НОВОСТИ сообщил, что «фура на перекрестке стоит с касанием левой стороны седана».


Позавчера утром на дорогах Новосибирска также собрались 7-балльные пробки: самый крупный затор образовался на левом берегу в сторону Димитровского моста.

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