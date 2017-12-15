Водитель «Мазды» сбил школьницу на переходе: он вовремя не увидел её из-за выхлопных газов

Авария произошла на Западном жилмассиве 
Авария произошла на Западном жилмассиве 

Водитель «Мазды» из-за выхлопных газов не увидел 13-летнюю девочку, переходящую дорогу на Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска, и сбил её.


Авария случилась 14 декабря в 20:10 недалеко от перекрёстка улиц Фасадная и Забалуева.


«41-летний водитель Mazda МPV ехал по Фасадной со стороны Пархоменко и собирался поворачивать направо на Забалуева, когда наехал на ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД.


Под колёса попала 13-летняя девочка, её отвезли в больницу с травмой ноги.


Водитель «Мазды» объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью 10 км/ч, на улице был гололёд и перекрёсток был не освещён. «На встречной полосе находился автомобиль, от которого было большое задымление от выхлопных газов и также светили ярко фары. Я осуществлял поворот направо, въезжал в зону пешеходного перехода и увидел девочку, которая шла с левой стороны, потом услышал удар в левый борт автомобиля», — объяснил водитель инспекторам.


В ГИБДД напомнили водителям, что погодные условия изменились и на дорогах нужно быть внимательнее.


Недавно водитель «Мерседеса» сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору на Кошурникова в Новосибирске: очевидцы говорят, что машина ехала на красный.

Прочтений: 5391
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено