Водитель «Мазды» сбил школьницу на переходе: он вовремя не увидел её из-за выхлопных газов

Авария произошла на Западном жилмассиве

Водитель «Мазды» из-за выхлопных газов не увидел 13-летнюю девочку, переходящую дорогу на Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска, и сбил её.







Авария случилась 14 декабря в 20:10 недалеко от перекрёстка улиц Фасадная и Забалуева.







«41-летний водитель Mazda МPV ехал по Фасадной со стороны Пархоменко и собирался поворачивать направо на Забалуева, когда наехал на ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД.







Под колёса попала 13-летняя девочка, её отвезли в больницу с травмой ноги.







Водитель «Мазды» объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью 10 км/ч, на улице был гололёд и перекрёсток был не освещён. «На встречной полосе находился автомобиль, от которого было большое задымление от выхлопных газов и также светили ярко фары. Я осуществлял поворот направо, въезжал в зону пешеходного перехода и увидел девочку, которая шла с левой стороны, потом услышал удар в левый борт автомобиля», — объяснил водитель инспекторам.







В ГИБДД напомнили водителям, что погодные условия изменились и на дорогах нужно быть внимательнее.





Недавно водитель «Мерседеса» сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору на Кошурникова в Новосибирске: очевидцы говорят, что машина ехала на красный.