Водитель «Мазды» сбил школьницу на переходе: он вовремя не увидел её из-за выхлопных газов
Водитель «Мазды» из-за выхлопных газов не увидел 13-летнюю девочку, переходящую дорогу на Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска, и сбил её.
Авария случилась 14 декабря в 20:10 недалеко от перекрёстка улиц Фасадная и Забалуева.
«41-летний водитель Mazda МPV ехал по Фасадной со стороны Пархоменко и собирался поворачивать направо на Забалуева, когда наехал на ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД.
Под колёса попала 13-летняя девочка, её отвезли в больницу с травмой ноги.
Водитель «Мазды» объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью 10 км/ч, на улице был гололёд и перекрёсток был не освещён. «На встречной полосе находился автомобиль, от которого было большое задымление от выхлопных газов и также светили ярко фары. Я осуществлял поворот направо, въезжал в зону пешеходного перехода и увидел девочку, которая шла с левой стороны, потом услышал удар в левый борт автомобиля», — объяснил водитель инспекторам.
В ГИБДД напомнили водителям, что погодные условия изменились и на дорогах нужно быть внимательнее.
Недавно водитель «Мерседеса» сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по светофору на Кошурникова в Новосибирске: очевидцы говорят, что машина ехала на красный.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску