«Видимость нулевая»: вход в метро на станции «Площадь Маркса» заволокло паром

Пар новосибирец заметил на входе на станцию «Площадь Маркса»
Пар новосибирец заметил на входе на станцию «Площадь Маркса»

Утром 15 декабря вход в метро на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске заволокло паром.


Новосибирец прислал в редакцию видео, которое снял на входе в метро около 7 утра.


«Вход станции "Площадь Маркса" заволокло паром. Это не дым, а именно пар. В воздухе чувствуется влажность, видимость местами нулевая, но уже в фойе вентиляция справляется и от пара нет и следа», —рассказал НГС.НОВОСТИ читатель Валерий Николаев.


Мужчина отметил, что ездит на метро каждый день, но с таким явлением столкнулся в первый раз.



В феврале прошлого года новосибирцы сообщали НГС.НОВОСТИ о том, что проезжую часть возле остановки «Лазурная» заволокло паром. Причиной послужила авария на теплотрассе.

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