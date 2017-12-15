«Видимость нулевая»: вход в метро на станции «Площадь Маркса» заволокло паром
Утром 15 декабря вход в метро на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске заволокло паром.
Новосибирец прислал в редакцию видео, которое снял на входе в метро около 7 утра.
«Вход станции "Площадь Маркса" заволокло паром. Это не дым, а именно пар. В воздухе чувствуется влажность, видимость местами нулевая, но уже в фойе вентиляция справляется и от пара нет и следа», —рассказал НГС.НОВОСТИ читатель Валерий Николаев.
Мужчина отметил, что ездит на метро каждый день, но с таким явлением столкнулся в первый раз.
В феврале прошлого года новосибирцы сообщали НГС.НОВОСТИ о том, что проезжую часть возле остановки «Лазурная» заволокло паром. Причиной послужила авария на теплотрассе.
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Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС
Видео Валерия Николаева