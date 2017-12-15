Правительство области закупило новогодние подарки для 80 тысяч детей

Подарки получат 80 255 детей

Правительство Новосибирской области закупило за счет бюджета новогодние подарки для 80 255 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.







«В соответствии с государственной программой, выдача новогодних подарков осуществляется: детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из малоимущих, многодетных семей, детям из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детям граждан, подвергшихся воздействию радиации, состоящим на учете в комплексных центрах социального обслуживания населения», — сообщается на официальном сайте правительства Новосибирской области.





Выдавать подарки будут в центрах соцобслуживания населения, а также во время проведения новогодних и рождественских праздников.





«Маломобильные дети-инвалиды по необходимости получают подарки на дому (специалистами комплексных центров в этих целях привлекаются общественные организации и волонтеры)», — сообщает пресс-служба правительства.





Справка: В 2016 году министерство социального развития закупило 41 143 новогодних подарка для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.





На территории санатория «Парус» 14 декабря открылся развлекательный центр для детей — терем Мороза Ивановича. Первыми гостями стали три группы особенных детей: ребята с диагнозом ДЦП, маленькие аутисты и слабослышащие дети. Для каждой группы была специально разработана развлекательная программа.