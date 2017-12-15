Правительство области закупило новогодние подарки для 80 тысяч детей

Подарки получат 80 255 детей
Подарки получат 80 255 детей

Правительство Новосибирской области закупило за счет бюджета новогодние подарки для 80 255 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.


«В соответствии с государственной программой, выдача новогодних подарков осуществляется: детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из малоимущих, многодетных семей, детям из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детям граждан, подвергшихся воздействию радиации, состоящим на учете в комплексных центрах социального обслуживания населения», — сообщается на официальном сайте правительства Новосибирской области.


Выдавать подарки будут в центрах соцобслуживания населения, а также во время проведения новогодних и рождественских праздников.


«Маломобильные дети-инвалиды по необходимости получают подарки на дому (специалистами комплексных центров в этих целях привлекаются общественные организации и волонтеры)», — сообщает пресс-служба правительства.


Справка: В 2016 году министерство социального развития закупило 41 143 новогодних подарка для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.


На территории санатория «Парус» 14 декабря открылся развлекательный центр для детей — терем Мороза Ивановича. Первыми гостями стали три группы особенных детей: ребята с диагнозом ДЦП, маленькие аутисты и слабослышащие дети. Для каждой группы была специально разработана развлекательная программа.

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