Mercedes показал салон нового «Гелендвагена»

Mercedes опубликовал изображения интерьера нового поколения популярного в России «Гелендвагена». Свежий G-Class стал комфортней, премиальней и современней — изменилась архитектура салона, приборы под козырьком уступили место широкому цифровому дисплею в стиле S-Class, на центральном тоннеле появился джойстик управления мультимедиасистемой.


«В отделке салона применяется кожа разных сортов, карбон, дерево и металл. Фоновая подсветка включает в себя 64 варианта цвета. Предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше, кресла с памятью и функцией массажа», — уточнили в пресс–службе Mercedes.


Гамму моторов составят дизель 2,9 л мощностью 340 л.с. и бензиновый V8 4.0 л мощностью 422 л.с. Внешность нового «Гелендвагена» по-прежнему держится компанией Mercedes в секрете.


Ранее НГС.АВТО тестировал новое поколение Mercedes E-Class.


Mercedes показал салон нового «Гелендвагена»


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