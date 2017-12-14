«Тойота» вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом

ДТП случилось около 22:20

Вечером 14 декабря на улице Нарымской в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, — виновник скрылся с места аварии.







Авария произошла около 22:20 недалеко от остановки «Магазин "Альянс"».





«Микроавтобус двигался по улице Нарымской со стороны улицы Дуси Ковальчук. Две "Тойоты" двигались в обратную сторону. Водитель "Тойота Королла" при перестроении задел другую "Тойоту". Из-за гололёда она вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. Со слов участников аварии, виновник ДТП скрылся с места столкновения», — сообщил аварком компании «СЛУЖБА 3 500 100».





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.





«Столкнулись три автомобиля, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии», — пояснили в пресс-службе ведомства.





В аварии никто не пострадал





Ранее стало известно, что на Красном проспекте автомобиль Subaru Forester STi выехал на тротуар и столкнулся со столбом. Авария случилась в 16:40 недалеко от ТРЦ «Ройял Парк», также в ДТП оказался Nissan Cube.