«Тойота» вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом

ДТП случилось около 22:20
ДТП случилось около 22:20

Вечером 14 декабря на улице Нарымской в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, — виновник скрылся с места аварии.


Авария произошла около 22:20 недалеко от остановки «Магазин "Альянс"».


«Микроавтобус двигался по улице Нарымской со стороны улицы Дуси Ковальчук. Две "Тойоты" двигались в обратную сторону. Водитель "Тойота Королла" при перестроении задел другую "Тойоту". Из-за гололёда она вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. Со слов участников аварии, виновник ДТП скрылся с места столкновения», — сообщил аварком компании «СЛУЖБА 3 500 100».


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили. 


«Столкнулись три автомобиля, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии», — пояснили в пресс-службе ведомства.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Ранее стало известно, что на Красном проспекте автомобиль Subaru Forester STi выехал на тротуар и столкнулся со столбом. Авария случилась в 16:40 недалеко от ТРЦ «Ройял Парк», также в ДТП оказался Nissan Cube.

Прочтений: 1155
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено