Самолёт до Паттайи вернулся в Новосибирск из-за болезни пассажира

Причиной экстренной посадки стала болезнь пассажира
Причиной экстренной посадки стала болезнь пассажира

Вечером 14 декабря в аэропорт Толмачёво экстренно вернулся самолёт авиакомпании AZUR air, летевший из Новосибирска в Утапао.


«Рейс KTK 5421 возвращается в Новосибирск. В данный момент вырабатывает топливо в окрестностях Новосибирска. Надеемся на благополучную посадку», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.


В справочной аэропорта уточнили, что рейс возвращается из-за болезни одного из пассажиров.


«Как поступят с пассажирами рейса, пока не знаем. Информацию можно будет получить после того, как самолёт сядет», — пояснил диспетчер.


Сейчас самолёт кружит над городом
Сейчас самолёт кружит над городом


Днём 19 октября в тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург. Тогда экипаж принял решение о вынужденной посадке из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

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