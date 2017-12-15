Мини-футбол: «Сибиряк» сыграл вничью с «Норильским никелем»

Следующая встреча с «Норильским никелем» пройдёт 15 декабря

14 декабря в гостевом матче IX тура Суперлиги ПМФК «Сибиряк» сыграл вничью с «Норильским никелем».







Встреча закончилась со счётом 1:1.





Первый гол в матче забил игрок «Никеля» Сергей Сытин. После этого новосибирцам пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграть пропущенный мяч. Сделать это они смогли незадолго до конца матча, когда игрок «Сибиряка» Сергей Покотыло поразил ворота соперников.





В целом игра проходила на равных условиях, обе команды проводили стремительные контратаки, но изменить счёт им не удалось. В ходе матча получил травму один из основных бомбардиров «Сибиряка» Руслан Кудзиев.





«Сегодня обе команды недовольны результатом. Да, он не самый плохой. Играли активно, агрессивно, хотели забить. Однако вратари очень здорово сыграли. Соперник тоже хорошо отыграл матч, ребята пластались, старались. Хорошая игра. Мы к чему готовились, практически всё и получилось. У нас были тяжелые игры, и мы много пропускали. Сегодня один гол в наши ворота — это результат нашей усердной работы на тренировках. Поэтому для нас положительный момент за сегодня — это не результат, а минимальное количество пропущеных голов», — сказал капитан «Сибиряка» Николай Плахов во время послематчевой пресс-конференции.





Следующий матч ПМФК «Сибиряк» проведёт 15 декабря. Новосибирцам снова предстоит встретиться с «Норильским никелем».





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.