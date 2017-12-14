Мэр Локоть распорядился погасить долги перед перевозчиками

Анатолий Локоть подписал постановление о выплате долгов перевозчикам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился выплатить перевозчикам заработанные компенсации за то, что они возят пассажиров по транспортным картам с рублёвой скидкой.







«Произвести финансирование возмещения недополученных доходов перевозчикам за перевозку граждан по бесконтактным микропроцессорным пластиковым картам "Транспортная карта"», — говорится в постановлении, которое Анатолий Локоть подписал 12 декабря.







В документе уточняется, что мэрия должна перечислить перевозчикам только те деньги, которые они заработали до вступления постановления в силу.





Кроме того, этот документ до конца 2018 года приостанавливает два постановления мэрии: о рублёвой скидке за проезд по транспортным картам и об обязанности мэрии компенсировать перевозчикам недополученные деньги в связи с этой скидкой.





На прошлой неделе водитель одного из левобережных маршрутов рассказывал, что работники коммерческих автобусных парков готовятся к забастовке. Главный повод для акции протеста — задержка заработной платы и её размер. При этом задержки зарплаты водитель связал с тем, что мэрия задолжала перевозчикам выплату компенсаций льготного проезда. Мэр Анатолий Локоть тогда подтвердил долги муниципалитета и пообещал не допустить забастовки.