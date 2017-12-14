Аборты, Трамп и Навальный: как Путин ответил на самые неудобные вопросы пресс-конференции

Президент ответил на 65 вопросов журналистов

Президент Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию, тринадцатую по счёту. На этот раз она длилась 3 часа 49 минут. Мы собрали для вас ответы президента на самые важные, резонансные и неудобные вопросы журналистов.







Про участие в выборах







Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы главы государства как самовыдвиженец. При этом глава государства рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, которые разделяют его взгляд на развитие страны. «И вообще я рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал Путин.







Про оппозицию







Путин считает, что в России нет конкурентоспособной оппозиции потому, что она не может предложить обществу программу по развитию страны. «Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать, хотя я должен неожиданно вам сказать, что я думаю о том, что у нас политическая среда, как и экономическая, должны быть конкурентными», — сказал Путин.







Про проверки бизнеса







Путин заявил, что в 2017 году число плановых проверок бизнеса сократилось. Он также рассказал, что правительство занимается созданием федерального реестра проверок, где будет отражаться, кто, когда и какие компании проверяет.







Про реформу правоохранительных органов







Владимир Путин допустил возможность ротации кадров в правоохранительных органах для борьбы с коррупцией. «Напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть. У нас постоянная в армии ротация. Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное», — сказал он. Однако пока государство к этому не готово из-за финансовых, организационных и жилищных трудностей.





Про льготы по налогу на недвижимость





Президент России поручил правительству и госдуме освободить льготников от уплаты налога на землю. «Все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет от 10 тысяч рублей по налогу на землю, чтобы они получили льготу в натуральном выражении и чтобы не платили вообще за все эти шесть соток», — заявил он. Глава государства добавил, что список льготников нужно расширить за счет всех пенсионеров по старости.





Про увеличение пенсионного возраста





По словам Путина, решение по этому вопросу пока еще окончательно не принято. «Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне правительства, это должно происходить открыто, с привлечением общественности и в ходе открытых дискуссий», — сказал он. Президент добавил, что сторонники повышения пенсионного возраста апеллируют к тому, что нынешняя возрастная планка была обозначена в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была ниже, чем сегодня. Однако из-за увеличения числа неработающих пенсионеров на систему выплаты пенсий ляжет дополнительная нагрузка.





Про допинговый скандал с российскими спортсменами





Путин заявил, что скандал с употреблением допинга российскими спортсменами раздувается в преддверии внутрироссийского политического календаря. «В то же время мы сами в этом виноваты, поскольку были выявлены реальные случаи нарушения антидопинговых правил», — отметил президент. Путин считает странным, что экс-директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову удавалось возить допинг из США и Канады в РФ на протяжении нескольких лет. Выстраивать отношения с Международным олимпийским комитетом Россия будет конструктивно, отстаивая в гражданских судах честь и достоинство своих спортсменов.





Про взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом





У РФ и США много тем, по которым страны могли бы объединиться и работать совместно, заявил Владимир Путин. «Исхожу из того, что в интересах американского и российского народов мы все-таки нормализуем наши отношения и будем развиваться, преодолевать общие угрозы. Они хорошо известны: терроризм, борьба за экологические, экономические вопросы, борьба против распространения оружия массового уничтожения, преодоление кризисов в различных регионах мира, включая Ближний Восток, северокорейскую проблему», — сказал он.





Про налоговую нагрузку





Путин заявил, что налоги до конца 2018 года расти не будут. «И в целом это все-таки выдерживается, можно где-то поспорить. Но по основным видам налогов это выдерживается», — заверил Путин. Отвечая на вопрос, что будет с 2019 года, президент отметил, что правительство наметило основные направления развития — это инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, укрепление армии и флота и т.д. «Но источники надо найти. И конечно, мы сейчас напряженно думаем о том, какие это источники», — добавил он. Президент призвал правительство обратить внимание на ряд неэффективных налогов, в том числе взносы на капремонт.







Президент России озвучил идею ввести ротацию в правоохранительных органах

Про чемпионат мира по футболу в России





На вопрос, нет ли у него сомнений, что Россия справится с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, Путин сказал: «Уверен, что все будет сделано качественно и в срок».





Про военные расходы





Военные расходы не отразятся на социальных программах страны и не приведут к разрушению экономики, заявил Путин: «На следующий год предусмотрены военные расходы — 1,4 трлн рублей на закупки и 1,4 трлн на содержание военной техники, то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП».





Про регионы-доноры





«Мы исходим из того, что люди, где бы они ни проживали на территории России, должны жить примерно в одинаковых условиях», — сказал Путин. Это очень сложно сделать, отметил президент, добавив, что на протяжении многих предыдущих лет правительство занималось выравниванием бюджетных доходов регионов. «Справедливым является перераспределение от регионов-доноров — а сегодня таких 12 — в другие регионы России. Мы аккуратненько будем это делать, не подрывая, разумеется, желание регионов-доноров развивать свою экономику дальше», — добавил президент.





Про Крым





Путин отметил, что Крым отдали Украине в 1954 году «в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР». «Решено было президиумом Верховного Совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы пройдем через это, я уверен», — сказал Путин.



Про взаимоотношения с Украиной





По мнению Путина, русские и украинцы — один народ с общими историческими и духовными корнями. «Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась из многих славянских племен. В конце концов образовалась Русь, частью которой и центром которой был Киев. И в этом смысле наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ», — отметил Путин.







Про обмен военнопленными





Путин призвал президента Украины Петра Порошенко перед Новым годом сделать добрый шаг и завершить обмен пленными, остановленный по инициативе Киева.





Про платежи за ЖКХ





Путин предложил «отрезать управляющие компании в сфере ЖКХ от денежного потока». Глава государства подчеркнул, что проблем в этой сфере пока больше, чем решений. «Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно не дорабатывают», — отметил он. Президент считает недопустимым рост коммунальных тарифов сверх установленных 4% порой до 8,8% и выступает за ввод регулирования по жилищным тарифам.





Про отношения с Польшей





Путин назвал «блефом и несуразицей» очередные попытки Польши возложить ответственность на РФ за крушение самолета польского президента под Смоленском. Он призвал польские власти перевернуть негативные страницы российско-польских отношений ради их развития в будущем.







Путин заявил, что ситуация в сфере ЖКХ оставляет желать лучшего

Про сокращение больниц





Путин назвал сокращение сети больниц в регионах «не всегда обоснованным». Президент считает нужным возродить фельдшерско-акушерские пункты в небольших городах. Общее финансирование медицинских расходов вырастет до 4,1% ВВП с нынешних 3,8%.





Про неявку президента «Роснефти» Сечина в суд по делу Улюкаева





Если в неявке Игоря Сечина в суд есть нарушения закона, то закон должен отреагировать, но на самом деле закон не нарушен, отметил Владимир Путин. Он добавил, что глава «Роснефти» мог бы прийти в суд по делу Алексея Улюкаева и повторить свои показания.





Про участие в выборах президента РФ оппозиционера Навального





Путин сравнил Навального с Саакашвили. «По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране? Уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и не допустит», — подчеркнул президент, по словам которого, конкуренция должна быть, вопрос только в радикализме. «Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожей на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как у нас это было в 90-х годах и как сейчас на Украине происходит», — отметил Путин.



Про выдвижение Ксении Собчак на президентские выборы





На вопрос Ксении Собчак, почему Навального не допускают до выборов, Путин ответил, что оппозиция должна выйти к людям с ясной программой. «По поводу конкуренции и того, где у нас дееспособная оппозиция, я уже развернуто отвечал. Смысл ответа в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий. Вы идете под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий?» — спросил президент.





Про предложение запретить аборты





Путин предложил быть взвешенным в вопросе запрета абортов, исходить из сложившихся этических норм в обществе и учитывать негативный опыт других стран. «В современном мире в подавляющем большинстве стран решение про ребенка оставляется самой женщине. Иначе будет много криминальных абортов, будут уезжать за границу», — отметил он.







Про «дальневосточный гектар»







Путин рассказал об идее дать возможность соотечественникам за рубежом присоединиться к программе «Дальневосточный гектар». При этом президент признал «достаточно глубокую криминализацию» российского Дальнего Востока и обещал привести все в порядок.

