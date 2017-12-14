С 20-го этажа новостройки выпал мужчина

Мужчина упал с одного из верхних этажей строящегося дома
Мужчина упал с одного из верхних этажей строящегося дома

Вечером 14 декабря мужчина упал с высоты в Ленинском районе Новосибирска — инцидент произошёл в новостройке на улице 2-я Чулымская.


«Предположительно выпал молодой человек с 20-го этажа», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его словам, у упавшего с собой не было документов — его личность ещё устанавливают.


«На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — добавил Дмитрий Чечулин.

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