Толпа людей в наушниках два часа искала актёров на вокзале Новосибирск-Главный

Зрители слушали разговор актёров в наушниках
Зрители слушали разговор актёров в наушниках

Сегодня, 14 декабря, на вокзале Новосибирск-Главный показали необычную постановку: два актёра гуляли по залам, а за ними следили десятки зрителей в наушниках. 


Спектакль-променад «Разговоры беженцев» санкт-петербургского фестиваля искусств «Точка доступа» входит в программу XII Международного Рождественского фестиваля искусств. До этого постановку по мотивам одноименной пьесы Бертольта Брехта, написанной в годы Второй мировой войны, показали в Петербурге, Москве и Челябинске. 


«Это [история] о тоталитарном веянии нашего времени. Пьеса написана больше 70 лет назад и, как бы ни было странно, текст безумно актуален в сегодняшнем дне, — рассказал на встрече с журналистами актёр Максим Фомин. — И это самое ужасное, жалкое, обидное, но это так. И это нас кормит отчасти. Но лучше бы нас кормили другие вещи».


Почти час зрители сидели среди обычных пассажиров в зале ожидания 
Почти час зрители сидели среди обычных пассажиров в зале ожидания 


Место действия пьесы — центральный железнодорожный вокзал города Хельсинки. По замыслу драматурга, зритель подслушивает разговор двух немецких беженцев, обсуждающих глобальные и общечеловеческие вопросы, а также бытовые невзгоды времён войны.


«Конечно, это о становлении фашизма, о милитаризации. Но это только один слой. На самом деле это о каких-то вечных вещах, о категориях порядка и беспорядка, о свободе и несвободе. И главное, это о том, что человек должен своей головой думать. Есть то, что всех захватывает, и это неизбежно. Но если у человека есть потребность самостоятельно мыслить, то это может спасти и его, и его страну», — пояснил основную мысль спектакля его художественный руководитель Константин Учитель.


По локациям людей водили волонтёры с флажками
По локациям людей водили волонтёры с флажками


Он отметил, что вокзал в Новосибирске очень красивый: «Это действительно архитектурный шедевр». И даже пожаловался, что здесь не нашлось нужных для спектакля шероховатостей. «Здесь с проблемами очень плохо дело обстоит, я вам скажу, — посетовал Учитель. — Потому что весь наш пафос о том, что вот простые люди, и им дорого в туалет сходить — как-то не работает. Как-то уборная мало денег стоит. И кофе мало стоит. Может, нам это кажется на фоне питерских и московских проблем. Вот это досадно. Надо было добавить как-то бездомности».


Артисты не выделялись среди других посетителей вокзала
Артисты не выделялись среди других посетителей вокзала


Во время спектакля и артисты, и зрители перемещаются по зданию вокзала. Они слушают диалоги «беженцев» в наушниках, при этом около двадцати минут вообще не видят актёров. Потом появляются люди с красными флажками, которые ведут из кассового зала на нижний этаж, где зрители замечают героев пьесы. Дальше они «подслушивают» разговоры, сидя среди обычных пассажиров в зале ожидания. Завершается действо на перроне — зрители наблюдают за развязкой с крытого моста.


Первые минут 20 зрители вообще не видят актёров, а только слышат их диалоги
Первые минут 20 зрители вообще не видят актёров, а только слышат их диалоги


По замыслу авторов спектакля, артисты по максимуму обыгрывают окружающую действительность, импровизируют: к примеру, они отметили в разговоре табличку в память лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на фасаде здания вокзала и обсудили ассортимент буфета, покупая там кофе. А для создания звуковых эффектов «беженцы» играли в шахматы и ели орехи.


По словам начальника вокзала Новосибирск-Главный Романа Рябикина, проблем при подготовке к мероприятию не было, хотя спектакль такого формата проходит в здании впервые
По словам начальника вокзала Новосибирск-Главный Романа Рябикина, проблем при подготовке к мероприятию не было, хотя спектакль такого формата проходит в здании впервые


Необычный спектакль покажут в Новосибирске ещё два раза — в 15:00 и 20:00 15 декабря. Билеты стоят от 800 до 1500 рублей, посмотреть одну постановку могут 40 зрителей. В первый показ за час до спектакля оставались непроданными всего два билета.


В ноябре в Новосибирске тоже были яркие театральные гастроли: в ГКЗ имени Арнольда Каца впервые выступили артисты Сучжоуского театра оперы куньцюй. А самые оригинальные и интересные местные постановки осенью отметили театральной премией «Парадиз».

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