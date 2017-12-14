Самолёт улетел без авиадебошира

В аэропорту Толмачёво пьяного мужчину сняли с рейса Новосибирск — Москва: нарушитель устроил дебош на борту самолёта, который собирался взлетать.





«Сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса № 176 Новосибирск — Москва поступило в дежурную часть линейного отдела УТ МВД России по СФО в аэропорту Толмачёво от представителя компании-авиаперевозчика», — сообщила сегодня, 14 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк.







По её словам, 42-летний мужчина устроил в салоне пьяный дебош в тот момент, когда самолёт ехал к взлётной полосе. Командир авиалайнера принял решение отложить полёт и снять хулигана с рейса. Полицейские доставили пассажира в дежурную часть и составили протокол о мелком хулиганстве.





В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что этот инцидент произошёл вчера. Нарушителем оказался житель Кемеровской области.





Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс № 176 авиакомпании S7 Airlines должен был вылететь в Домодедово 13 декабря в 20:45, но задержался на 50 минут.





В середине ноября Госдума приняла пакет законов, в соответствии с которыми авиакомпании смогут отказывать в покупке билетов пассажирам из чёрных списков. Попасть в эти списки рискуют в первую очередь те, кто игнорирует распоряжения командира самолёта.