Пьяного пассажира сняли с рейса Новосибирск — Москва
В аэропорту Толмачёво пьяного мужчину сняли с рейса Новосибирск — Москва: нарушитель устроил дебош на борту самолёта, который собирался взлетать.
«Сообщение о неадекватном поведении пассажира рейса
По её словам, 42-летний мужчина устроил в салоне пьяный дебош в тот момент, когда самолёт ехал к взлётной полосе. Командир авиалайнера принял решение отложить полёт и снять хулигана с рейса. Полицейские доставили пассажира в дежурную часть и составили протокол о мелком хулиганстве.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что этот инцидент произошёл вчера. Нарушителем оказался житель Кемеровской области.
Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс
В середине ноября Госдума приняла пакет законов, в соответствии с которыми авиакомпании смогут отказывать в покупке билетов пассажирам из чёрных списков. Попасть в эти списки рискуют в первую очередь те, кто игнорирует распоряжения командира самолёта.
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Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич