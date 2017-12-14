Под Новосибирском появился терем Мороза Ивановича
На территории санатория «Парус» 14 декабря открылся развлекательный центр для детей — терем Мороза Ивановича. Первыми гостями стали дети с ограниченными возможностями.
«В этом домике раньше работала администрация санатория "Парус", — рассказала НГС.НОВОСТИ директор санатория Юлия Шелепенкова. — Домик был нестандартной постройки, с резными окнами и дверями, и возникла идея сделать "Терем Мороза Ивановича"».
В здании оборудована столовая с большим столом, зал для представлений, «лаборатория» для научных шоу и «кабинет» Мороза Ивановича.
14 декабря в резиденции побывали три группы особенных детей: ребята с диагнозом ДЦП, маленькие аутисты и слабослышащие дети. Для каждой группы была специально разработана развлекательная программа.
«Здесь мы ограничивались только визуализацией, какими-то интересными моментами, фокусами, чтобы у них интерес был живой, чтобы они получали положительные эмоции, но чтобы никому не было обидно, что вот тот может, а я не могу», — объяснила арт-директор санатория Лариса Дорожкина, уточнив, что для детей с ДЦП организовали роспись пряников, которые развивают моторику, а для слабослышащих детей специально подготовили более подвижные игры.
Малышам показали световое сказочное шоу, необычные научные фокусы, устроили чаепитие с Морозом Ивановичем и Снегурочкой, где они могли прочитать стихи, и вручили подарки. Как рассказали в компании, большая часть ребят приехали из Бердска — группы были сформированы Городским общественным фондом помощи детям-инвалидам, а сами представления в этот день были бесплатными.
«Терем Мороза Ивановича» будет работать с 15 декабря для групп по 25 человек, в день планируется по два представления. Стоимость билетов — 1 и 1,5 тысячи рублей в зависимости от программы и продолжительности. Юлия Шелепенкова заверила, что благотворительные мероприятия в компании планируют раз в квартал, но их формат будет меняться.
Директор «Паруса» также отметила, что «Терем Мороза Ивановича» будет работать круглый год. «У нас есть несколько идей на лето, какую мы выберем, мы ещё не решили», — рассказала Шелепенкова.
Санаторий «Парус» открылся в начале декабря — в течение года в нём делали реконструкцию.
По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирской области представлены 41 санаторий. Самый близкий к «Парусу» — санаторий «Ельцовка» на другом берегу Оби, а больше всего санаториев находится в Бердске.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова