Под Новосибирском появился терем Мороза Ивановича

На территории санатория «Парус» 14 декабря открылся развлекательный центр для детей — терем Мороза Ивановича. Первыми гостями стали дети с ограниченными возможностями.







В терем Мороза Ивановича превратили старое здание администрации в лесу





«В этом домике раньше работала администрация санатория "Парус", — рассказала НГС.НОВОСТИ директор санатория Юлия Шелепенкова. — Домик был нестандартной постройки, с резными окнами и дверями, и возникла идея сделать "Терем Мороза Ивановича"».







В здании оборудована столовая с большим столом, зал для представлений, «лаборатория» для научных шоу и «кабинет» Мороза Ивановича.







Детям показали сказочное световое шоу





После представления ребята могли сами «порисовать» светом





14 декабря в резиденции побывали три группы особенных детей: ребята с диагнозом ДЦП, маленькие аутисты и слабослышащие дети. Для каждой группы была специально разработана развлекательная программа.







Программа сочетала спокойные и активные игры





«Здесь мы ограничивались только визуализацией, какими-то интересными моментами, фокусами, чтобы у них интерес был живой, чтобы они получали положительные эмоции, но чтобы никому не было обидно, что вот тот может, а я не могу», — объяснила арт-директор санатория Лариса Дорожкина, уточнив, что для детей с ДЦП организовали роспись пряников, которые развивают моторику, а для слабослышащих детей специально подготовили более подвижные игры.







Особенные дети очень активно включались в игру





Малышам показали световое сказочное шоу, необычные научные фокусы, устроили чаепитие с Морозом Ивановичем и Снегурочкой, где они могли прочитать стихи, и вручили подарки. Как рассказали в компании, большая часть ребят приехали из Бердска — группы были сформированы Городским общественным фондом помощи детям-инвалидам, а сами представления в этот день были бесплатными.







Для малышей устроили чаепитие с Морозом Ивановичем





«Терем Мороза Ивановича» будет работать с 15 декабря для групп по 25 человек, в день планируется по два представления. Стоимость билетов — 1 и 1,5 тысячи рублей в зависимости от программы и продолжительности. Юлия Шелепенкова заверила, что благотворительные мероприятия в компании планируют раз в квартал, но их формат будет меняться.







Каждый ребёнок мог прочитать стихи





Директор «Паруса» также отметила, что «Терем Мороза Ивановича» будет работать круглый год. «У нас есть несколько идей на лето, какую мы выберем, мы ещё не решили», — рассказала Шелепенкова.







Никто из детей не ушёл без подарка, а некоторые приготовили подарки и хозяину терема





Санаторий «Парус» открылся в начале декабря — в течение года в нём делали реконструкцию.







По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирской области представлены 41 санаторий. Самый близкий к «Парусу» — санаторий «Ельцовка» на другом берегу Оби, а больше всего санаториев находится в Бердске.