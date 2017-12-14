«Субару» вылетела на тротуар после аварии на Красном проспекте

В аварию попали Subaru Forester STi и Nissan Cube

Днём 14 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на Красном проспекте автомобиль Subaru Forester STi выехал на тротуар и столкнулся со столбом.







Авария случилась в 16:40 недалеко от ТРЦ «Ройял Парк», также в ДТП оказался Nissan Cube.







«"Субару" двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина, "Ниссан" — со стороны площади Калинина. Водитель "Ниссана" решил развернуться и начал совершать маневр, не пропустив "Субару". Водитель "Субару" стал сигналить, но "Ниссан" продолжал движение, из-за чего водитель "Субару" предпринял экстренное торможение и стал уходить вправо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Избежать столкновения не удалось: «Субару» попал «Ниссану» в переднюю правую часть, оба автомобиля развернуло, а «Субару» выбросило на тротуар. Правым боком «Субару» влетел в столб.







По информации аваркомов, пострадала пассажирка «Ниссана». В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску на момент публикации не было информации о ДТП.





После столкновения обе машины развернуло





Авария произошла напротив «Ройял Парка»





Перед столкновением «Субару» экстренно затормозил





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