«Субару» вылетела на тротуар после аварии на Красном проспекте
Днём 14 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на Красном проспекте автомобиль Subaru Forester STi выехал на тротуар и столкнулся со столбом.
Авария случилась в 16:40 недалеко от ТРЦ «Ройял Парк», также в ДТП оказался Nissan Cube.
«"Субару" двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина, "Ниссан" — со стороны площади Калинина. Водитель "Ниссана" решил развернуться и начал совершать маневр, не пропустив "Субару". Водитель "Субару" стал сигналить, но "Ниссан" продолжал движение, из-за чего водитель "Субару" предпринял экстренное торможение и стал уходить вправо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Избежать столкновения не удалось: «Субару» попал «Ниссану» в переднюю правую часть, оба автомобиля развернуло, а «Субару» выбросило на тротуар. Правым боком «Субару» влетел в столб.
По информации аваркомов, пострадала пассажирка «Ниссана». В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску на момент публикации не было информации о ДТП.
Вчера утром НГС.НОВОСТИ рассказывали, как водитель Toyota Cresta врезался в столб на Ипподромской.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus