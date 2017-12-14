«Субару» вылетела на тротуар после аварии на Красном проспекте

В аварию попали Subaru Forester STi и Nissan Cube
В аварию попали Subaru Forester STi и Nissan Cube

Днём 14 декабря в Заельцовском районе Новосибирска на Красном проспекте автомобиль Subaru Forester STi выехал на тротуар и столкнулся со столбом.


Авария случилась в 16:40 недалеко от ТРЦ «Ройял Парк», также в ДТП оказался Nissan Cube.


«"Субару" двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина, "Ниссан" — со стороны площади Калинина. Водитель "Ниссана" решил развернуться и начал совершать маневр, не пропустив "Субару". Водитель "Субару" стал сигналить, но "Ниссан" продолжал движение, из-за чего водитель "Субару" предпринял экстренное торможение и стал уходить вправо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Избежать столкновения не удалось: «Субару» попал «Ниссану» в переднюю правую часть, оба автомобиля развернуло, а «Субару» выбросило на тротуар. Правым боком «Субару» влетел в столб.


По информации аваркомов, пострадала пассажирка «Ниссана». В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску на момент публикации не было информации о ДТП.


После столкновения обе машины развернуло
После столкновения обе машины развернуло


Авария произошла напротив «Ройял Парка»
Авария произошла напротив «Ройял Парка»


Перед столкновением «Субару» экстренно затормозил
Перед столкновением «Субару» экстренно затормозил


Вчера утром НГС.НОВОСТИ рассказывали, как водитель Toyota Cresta врезался в столб на Ипподромской.

Прочтений: 1045
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено