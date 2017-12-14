Власти продлили маршруты двух автобусов на «Чистой Слободе»

Свои маршруты поменяют два автобуса
Свои маршруты поменяют два автобуса

Мэрия Новосибирска продлила маршруты двух автобусов, которые идут до микрорайона «Чистая Слобода», — теперь их конечные остановки будут располагаться в самом конце улицы Порт-Артурской.


«С 18 декабря меняются автобусные маршруты № 43 "Белые росы" — микрорайон "Чистая Слобода" и № 55 Улица Порт-Артурская — Вокзал Новосибирск-Главный», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Если сейчас автобусный маршрут № 43 заканчивается возле ТЦ «Заря» на улице Холмистой, то с начала следующей недели он станет длиннее. От своей старой конечной остановки автобус продолжит путь по улице Холмистой, а потом по Спортивной и Порт-Артурской до дома № 246/1 по улице Титова.


Автобус № 43 теперь будет ходить до улицы Порт-Артурской
Автобус № 43 теперь будет ходить до улицы Порт-Артурской


Путь автобусного маршрута № 55 также немного увеличится вглубь улицы Порт-Артурской. Если сейчас его конечные остановки располагаются возле дома № 11/1 по улице Спортивной, то к началу следующей недели их передвинут, и автобус будет доезжать до дома № 246/1 на улице Титова.


«Наименование маршрута № 55 "Улица Порт-Артурская — Вокзал Новосибирск-Главный" будет изменено на "Микрорайон «Чистая Слобода» — Вокзал Новосибирск-Главный"», — сообщили в мэрии.


Маршрут автобуса № 55 продлится вглубь улицы Порт-Артурской до следующего дома
Маршрут автобуса № 55 продлится вглубь улицы Порт-Артурской до следующего дома


На прошлой неделе новая конечная остановка появилась и у трамвайного маршрута № 18 — теперь он ходит от Юго-Западного жилмассива до посёлка Чемской.

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