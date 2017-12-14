Путин пообещал поддержку сибирским аграриям
14 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Новосибирска Елены Агамян, которая спросила его на большой пресс-конференции о поддержке сибирских аграриев.
«В этом году сибиряки намолотили урожай, но он никому не нужен. Нам вывозить из региона его сложно и дорого, аграрии терпят убытки, продают зерно за полцены, готовы диверсифицировать свой бизнес и засеивать поля чем-то другим. Как можно их поддержать? Может быть вернуться к системе госплана?» — спросила Агамян.
«Без сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке. <...> Мы договаривались с правительством о субсидировании железнодорожных перевозок, решение должно быть принято — про перевозки вообще и про экспорт в частности», — ответил Владимир Путин.
Пресс-конференция президента началась в 16:00 по новосибирскому времени и идёт уже почти два часа. Вопросов из Новосибирска пока что больше не было.
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Наталья Гредина
Фото kremlin.ru