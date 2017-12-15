Следователи пришли в больницу, где сибирячке удалили здоровый орган

После операции в Краснозёрской районной больнице у Оксаны Бугояк отказали почки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неудачной хирургической операции в Краснозёрской районной больнице — летом этого года у 42-летней сибирячки Оксаны Бугояк ошибочно зашили мочеточники.







«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 (УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. — И.К.). В настоящее время проводятся следственные действия. <…> По делу назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.





Напомним, 21 июня 2017 года Оксане Бугояк, матери двоих детей, в Краснозёрской ЦРБ провели операцию по удалению кисты. После операции у пациентки начали отказывать почки — её срочно перевели в новосибирскую областную больницу. В Новосибирске врачи областной больницы выяснили, что хирург из Краснозёрки случайно зашила женщине мочеточники.







Оксана Бугояк надеется, что шестая операция, запланированная на конец декабря, будет последней

С лета Бугояк перенесла пять восстановительных операций, но до сих пор живёт с катетером в боку. На 21 декабря у неё намечена шестая госпитализация в новосибирскую облбольницу.







«Надеюсь уберут [всё] без последствий. <…> У меня сейчас постоянные боли — я на обезболивающих постоянно. Долго ни стоять, ни сидеть, и даже лежать больно. А обезболивающие сейчас по рецептам, а рецептов у врачей нет. Мужу терапевт сказал, что у них нет бланков. Поэтому вынуждена брать дорогие обезболивающие, которые продают без рецепта», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Оксана Бугояк.

