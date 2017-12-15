Следователи пришли в больницу, где сибирячке удалили здоровый орган

После операции в Краснозёрской районной больнице у Оксаны Бугояк отказали почки
После операции в Краснозёрской районной больнице у Оксаны Бугояк отказали почки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неудачной хирургической операции в Краснозёрской районной больнице — летом этого года у 42-летней сибирячки Оксаны Бугояк ошибочно зашили мочеточники.


«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 (УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. — И.К.). В настоящее время проводятся следственные действия. <…> По делу назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


Напомним, 21 июня 2017 года Оксане Бугояк, матери двоих детей, в Краснозёрской ЦРБ провели операцию по удалению кисты. После операции у пациентки начали отказывать почки — её срочно перевели в новосибирскую областную больницу. В Новосибирске врачи областной больницы выяснили, что хирург из Краснозёрки случайно зашила женщине мочеточники.


Оксана Бугояк надеется, что шестая операция, запланированная на конец декабря, будет последней
Оксана Бугояк надеется, что шестая операция, запланированная на конец декабря, будет последней

С лета Бугояк перенесла пять восстановительных операций, но до сих пор живёт с катетером в боку. На 21 декабря у неё намечена шестая госпитализация в новосибирскую облбольницу.


«Надеюсь уберут [всё] без последствий. <…> У меня сейчас постоянные боли — я на обезболивающих постоянно. Долго ни стоять, ни сидеть, и даже лежать больно. А обезболивающие сейчас по рецептам, а рецептов у врачей нет. Мужу терапевт сказал, что у них нет бланков. Поэтому вынуждена брать дорогие обезболивающие, которые продают без рецепта», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Оксана Бугояк.

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