Пациент вышел из больницы в Ленинском районе и пропал
В Новосибирске начали поиск 66-летнего Валерия Андреева — он пропал после того, как 13 декабря ушёл из здания Городской клинической больницы
«Дезориентирован. Страдает потерей памяти. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке волонтёров отряда «Доброспас».
Представители волонтёров уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что Андреев приходил в ГКБ на приём.
«Был одет: синяя вязаная шапка, коричневая дублёнка, синие джинсы, коричневые ботинки на шнурках. Приметы: рост 174 см, волосы тёмные с проседью, глаза голубые. Особые приметы: отсутствуют зубы, при разговор шепелявит», — отмечается в ориентировке.
Всех, кто видел Валерия Андреева, просят обращаться по телефону полиции 02 или волонтёров 8-953-887-17-77, 8-913-372-47-37, 8-909-534-92-34.
12 декабря волонтёры объявили о розыск 26-летний Ирины Гулиной — она пропала в Кольцово 10 декабря по дороге домой.
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Елена Громкова
Фото vk.com/dobrospasnsk