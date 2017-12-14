Пациент вышел из больницы в Ленинском районе и пропал

Валерий Андреев пропал 13 декабря
Валерий Андреев пропал 13 декабря


В Новосибирске начали поиск 66-летнего Валерия Андреева — он пропал после того, как 13 декабря ушёл из здания Городской клинической больницы № 34.


«Дезориентирован. Страдает потерей памяти. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке волонтёров отряда «Доброспас».


Представители волонтёров уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что Андреев приходил в ГКБ на приём.


«Был одет: синяя вязаная шапка, коричневая дублёнка, синие джинсы, коричневые ботинки на шнурках. Приметы: рост 174 см, волосы тёмные с проседью, глаза голубые. Особые приметы: отсутствуют зубы, при разговор шепелявит», — отмечается в ориентировке.


Всех, кто видел Валерия Андреева, просят обращаться по телефону полиции 02 или волонтёров 8-953-887-17-77, 8-913-372-47-37, 8-909-534-92-34.


12 декабря волонтёры объявили о розыск 26-летний Ирины Гулиной — она пропала в Кольцово 10 декабря по дороге домой.

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