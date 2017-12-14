Новосибирцы устремились на новый фильм о «Звёздных войнах»
14 декабря в Новосибирске вышел в прокат новый эпизод фантастической киносаги «Звёздные войны: Последние джедаи»: в кинотеатрах ждут ажиотаж на выходных.
«На вечерние сеансы сегодня все билеты практически выкуплены, тем более к нам по традиции приходят косплееры. В основном люди идут на вечерние сеансы, потому что будний день», — рассказала НГС.НОВОСТИ PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова.
PR-менеджер кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» Хельга Пирогова отметила, что это ожидаемая премьера, поэтому в кинотеатре большой спрос на вечерние сеансы. Ожидают в «Люксоре» ажиотаж и на выходных и делают дополнительные сеансы в субботу и воскресенье.
«Четверг не показатель, но есть бронирования. Я надеюсь, что первый уик-энд будет замечательным. По прогнозам аналитиков, этот фильм для людей 25–34 лет, которые знали истоки саги, но я вижу, что молодёжь 15–17 лет тоже интересуется. Зрелищность и эффектность на большом экране более очевидна, чем на маленьком экране. Мы ставим на этот фильм и надеемся, что он продлится на новогодние каникулы», — говорит глава кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов (кинотеатры «Седьмое небо», «Аврора», «Орион» в Бердске).
По словам директор ЗАО «Синема Парк» в Новосибирске Павла Даньшина, сегодня утром на первый сеанс в зал IMAX пришло 106 человек — это одна четвёртая зала. «Это весьма хороший показатель, это значит, что люди ждали этот фильм», — добавил он.
Предыдущий эпизод саги «Изгой-один: Звездные войны. Истории» вышел в прокат в прошлом декабре. Фильм стал лидером проката по итогам первого уик-энда и привлёк больше, чем обычно, тех зрителей, которые смотрят фильмы с субтитрами.
Справка: Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером? Кайло Рен перешёл на Тёмную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится ещё больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.
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Ксения Евдокимова
Фото Станислава Хоменюка
Видео youtube.com, канал «Звёздные Войны»