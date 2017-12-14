В России вводится пожизненное наказание за вербовку в террористы

В первой половине 2017 года в России за террористическую деятельность было осуждено 205 человек

Госдума ужесточила наказание за вербовку террористов — теперь преступники, склоняющие людей к терактам или вовлекающие в них иными способами, вербующие или финансирующие их участников, могут пожизненно лишиться свободы. Соответствующий законопроект принят сегодня в третьем чтении, сообщают «Известия».





Теперь лицам, признанным виновными в этих преступлениях, будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное заключение. Сейчас виновные в таких правонарушениях наказываются лишением свободы на срок до 10 лет. В ноябре этого года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с предложением расстреливать вербовщиков, напоминает «Российская газета».





Также в законодательство внесено понятие «пропаганда терроризма». Это «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в её привлекательности, а равно искажённого представления о допустимости осуществления террористической деятельности».





За первое полугодие 2017 года за преступления террористической направленности в России было осуждено 205 человек. Из них 15 человек наказаны за вовлечение или содействие совершению терактов, 33 — за публичные призывы или публичное оправдание терроризма, четыре — за обучение террористов, приводит статистику Верховного суда РФ ТАСС.

