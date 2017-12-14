Денег нет, но вы держитесь: начальники задолжали зарплату полутора тысячам новосибирцев

В преддверии Нового года новосибирцы остались без денег 
В преддверии Нового года новосибирцы остались без денег 

К началу декабря компании Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате почти в 77,2 млн рублей, самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из строительной отрасли.


«Из общей суммы задолженности 45,3 млн рублей (58,7%) приходится на строительство, 13,4 млн рублей (17,4%) — на обрабатывающие производства и 11 млн рублей (14,3%) — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки», — сообщили в Новосибирскстате.


Как подсчитали статистики, за последний месяц — с 1 ноября по 1 декабря — долги по зарплате в Новосибирской области снизились на 1,1%. Своевременно не получили заработную плату 1532 человека. На одного работника в среднем приходилось по 50 373 рубля невыплаченной зарплаты.


Сегодня проблему долгов по зарплате в очередной раз подняли работники строительной компании «ПТК-30». Чтобы привлечь внимание общественности, трое мужчин поднялись на башенный кран на улице Зорге. Вслед за ними акцию протеста устроил ещё один рабочий: он забрался на кран на строительной площадке дома на улице Беловежской.

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