У ГИБДД сломался сайт: новосибирцы несколько часов не могут проверить штрафы

Сервер не отвечает уже несколько часов
Сервер не отвечает уже несколько часов

Днём 14 декабря сломался сайт Госавтоинспекции — пользователи в Новосибирске остались без доступа к информации для проверки автомобилей.


«Уже три часа не работает сайт ГИБДД на проверку автомобиля», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ один из читателей.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области пояснили, что проблемы на общем сервере.


«Сервер ведёт Москва, там какие-то технические неполадки — мы тоже не можем работать с сайтом», — рассказали в отделе, отметив, что пока не известно, когда он заработает.


Также в ГИБДД подчеркнули, базы в отделениях работают в штатном режиме.


В отличие от сайта ГИБДД , базы в отделениях работают
В отличие от сайта ГИБДД , базы в отделениях работают


В мае сбой коснулся непосредственно баз ГИБДД — тогда проблема возникла из-за хакеров.

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