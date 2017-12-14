У ГИБДД сломался сайт: новосибирцы несколько часов не могут проверить штрафы
Днём 14 декабря сломался сайт Госавтоинспекции — пользователи в Новосибирске остались без доступа к информации для проверки автомобилей.
«Уже три часа не работает сайт ГИБДД на проверку автомобиля», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ один из читателей.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области пояснили, что проблемы на общем сервере.
«Сервер ведёт Москва, там какие-то технические неполадки — мы тоже не можем работать с сайтом», — рассказали в отделе, отметив, что пока не известно, когда он заработает.
Также в ГИБДД подчеркнули, базы в отделениях работают в штатном режиме.
В мае сбой коснулся непосредственно баз ГИБДД — тогда проблема возникла из-за хакеров.
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Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной
Скриншот gibdd.ru