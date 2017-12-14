Новосибирский бар напечатал собственные деньги, которые будут раздавать на корпоративах
Новосибирский бар «Уголок святого Патрика» напечатал свои деньги, напоминающие по дизайну доллары.
«Мы сделали такие "сэнт-патрики" номиналом 100 единиц. Они будут выдаваться нашим гостям, кто приходит на корпоративы по всей нашей группе компаний, нашим партнёрам — поставщики, Сбербанк, страховая. Будем выдавать и постоянным гостям наших заведений с чеком от тысячи рублей. Потом эти "патрики" можно потратить в наших заведениях», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор комплекса баров на улице Ленина компании Saint Patrick Group и управляющая «Ильин-кафе» Евгения Вторушина.
«Святые патрики» выпущены двух видов: одними можно будет после Нового года оплатить третью часть чека в барах «Открой рот», «Уголок святого Патрика», «Буфет
На этой неделе в Новосибирске появились и новые рублёвые купюры — по 2000.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Илья Калинин
Фото автора