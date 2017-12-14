Новосибирский бар напечатал собственные деньги, которые будут раздавать на корпоративах

Бар «Уголок святого Патрика» напечатал свои деньги — «святые патрики», напоминающие доллары
Бар «Уголок святого Патрика» напечатал свои деньги — «святые патрики», напоминающие доллары

Новосибирский бар «Уголок святого Патрика» напечатал свои деньги, напоминающие по дизайну доллары.


«Мы сделали такие "сэнт-патрики" номиналом 100 единиц. Они будут выдаваться нашим гостям, кто приходит на корпоративы по всей нашей группе компаний, нашим партнёрам — поставщики, Сбербанк, страховая. Будем выдавать и постоянным гостям наших заведений с чеком от тысячи рублей. Потом эти "патрики" можно потратить в наших заведениях», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор комплекса баров на улице Ленина компании Saint Patrick Group и управляющая «Ильин-кафе» Евгения Вторушина.


«Святые патрики» выпущены двух видов: одними можно будет после Нового года оплатить третью часть чека в барах «Открой рот», «Уголок святого Патрика», «Буфет № 1» и «Пир Тандыр», другими — рассчитываться в заведениях фастфуда компании Saint Patrick Group. 


На этой неделе в Новосибирске появились и новые рублёвые купюры — по 2000

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